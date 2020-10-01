







В тот же следственный изолятор переведён ещё один активист "Европейской Беларуси" Павел Юхневич.





Жена Афнагеля говорит, что он не участвовал в "массовых беспорядках". 9-13 августа активист "сидел в Жодино по административному делу".





Евгений Афнагель был задержан 25 сентября в квартире в Минске, в которой скрывался от вероятного задержания. Силовики в балаклавах выбили дверь. Других активистов задержали на другой квартире. Группа захвата в этом случае ворвалась через окно и дверь.