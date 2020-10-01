Александр Лукашенко не останется у власти в Беларуси, считает российский историк, политический аналитик Валерий Соловей.





"Это было очевидно уже в первую неделю. Вопрос только шел о сроках, сколько он продержится. Сейчас формула такова, что он должен уйти до осени следующего года", – сказал аналитик в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.





По словам Соловья, еще на год у власти Лукашенко останется, если сможет "справиться с внутриполитическим кризисом".





"Его встреча с [президентом РФ Владимиром] Путиным [в Сочи]… Там, помимо того, что на поверхности находилось, – кредит, да? – было то, что осталось в тайне, то, что нам не сообщали. Это разговор о политической ситуации. Путин сказал: "У тебя два месяца для того, чтобы ты урегулировал". Но Лукашенко не знает как. У него есть формула компромисса, выработанная совместно с Кремлем: что, значит, он начинает конституционную реформу, объявляет досрочные президентские выборы, сам на выборы не идет, идет другой человек… У Москвы кандидат – [Виктор] Бабарико", – сказал Соловей.





Он выразил мнение, что оппозиционеры в Беларуси "не всегда ставленники [Москвы], но они связаны".





"Беларусь все-таки очень зависима от Российской Федерации, чрезвычайно. Это относится и к истеблишменту, и к оппозиции, да и к обществу в целом. Оно позитивно относится к России и к русским. Того напряжения, которое возникло между русскими и украинцами, по счастью, между русскими и белорусами нет. Если только Москва очень не постарается, не предпримет недюжинные усилия... Но Кремль, наученный украинским опытом, избегает этих решений", – пояснил он.





По данным Соловья, Путин, который "мечтал превратить Беларусь в западную провинцию, в западное генерал-губернаторство, вдруг понял, что это опасно и нежелательно", так как увидел, что сейчас происходит "кристаллизация белорусской нации".





"Для этого, чтобы превратить ее в воинственно настроенную по отношению к России, надо сделать сущую малость – оказать "братскую помощь". И на это наши уже не готовы идти" , – добавил Соловей.





В Сочи, по данным аналитика, Путин и Лукашенко также договорились, что Москва будет настаивать на гарантиях безопасности для Лукашенко.





"Россия не хотела бы, чтобы Лукашенко был свергнут в результате революции, хотя он категорически не нравится Путину. Не хотела бы потому, что это крайне опасный прецедент. Украина была очень тяжелым примером в этом смысле д России", – сказал Соловей.





Гордон спросил, кто, по мнению аналитика, дольше будет оставаться у власти – Путин или Лукашенко.



