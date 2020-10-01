











Об этом заявил в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон по прибытии на саммит ЕС, передает ТАСС





"Мы будем обсуждать ситуацию в Беларуси, я был в последние дни в странах Балтии, встречался с представителями оппозиции. Мы подтвердим непризнание итогов выборов президента Беларуси. Я поддерживаю введение адресных санкций, чтобы подтолкнуть власти к диалогу при посредничестве с ОБСЕ", - сказал Макрон.





Он добавил, что в среду обсуждал ситуацию в Беларуси с Владимиром Путиным, который, по словам Макрона, "разделяет призыв к диалогу и возможность посредничества ОБСЕ".