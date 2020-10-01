После этого он сбежат из Беларуси, побывал в руках ФСБ, прятался в лесу и наконец попал на территорию ЕС. В интервью Свабодзе он рассказал об уходе из Следственного комитета, приключениях после увольнения и "трудном выборе" сотрудников правоохранительных органов.





Именно Астапович занимался делом водителя автомобиля, которого обвинили в наезде на силовиков во время протестов. По словам бывшего следователя, на видеозаписи видно, как "сотрудники ОМОН подбежали к автомобилю, начали совершать бандитские действия, безосновательно разбивать стекла в автомобиле". Водитель в ответ на агрессию уехал, никого не задев.





О "последней капле"

Если ты присутствуешь при этом, когда присутствуют "пострадавшие", когда все при тебе, когда ты видишь реакцию людей, то это сильно по тебе бьет. Я был несогласен, зафиксировал все так, как было, и собрал соответствующий материал.





Судьба этого материала мне неизвестна. Я доложил обо всем начальству, но нормального ответа не было.





Я предлагал возбудить уголовное дело о пытках 16-летнего парня, которому сунули дубину в рот и поломали челюсть. И не только я. Но этого не позволили сделать.





Я понял, что все это будет продолжаться, и решил уйти.





О выезде в Россию

16-го августа я пошел на марш, а на другой день позвонил на работу и сказал, что плохо себя чувствую. Утром во вторник я уже был в Москве. Через день мне сообщили, что все серьезно, что меня уже ищут и даже знают, что я в Москве.





Я принял решение ехать туда, откуда меня не выдадут. В посольстве Латвии мне объяснили, что в моем случае визу можно получить прямо на границе. Я поехал на ближайший переход, но российские пограничники меня не выпустили, сослались на коронавирус и отсутствие специальной визы для въезда в таких условиях.





Я поехал в консульство Латвии в Пскове, но получение визы затянулось на три дня. В течение этих дней меня и задержали российские службы.





О задержании ФСБэшниками

Уже позже я узнал, что касательно моего задержания шел прямой контакт между КГБ и ФСБ. Не было никаких официальных документов, они просто созванивались. Меня вывезли из России в Беларусь, в черных очках с тканью, чтобы я ничего не видел, с наручниками и 32-килограмовой гирей.





Мысли были разные, даже что бросить с этой гирей в речку. На территории Беларуси они меня высадили и подождали, пока я свяжусь с друзьями и сообщу, что меня освободили. Как только я это сделал, то появился бусик уже с нашей стороны, видимо, с нашими службами.





Побег по лесу от КГБ

Я начал убегать в лес. Как позже мне удалось узнать, это были сотрудники КГБ. У них не было ни собак, ни тепловизоров. Были такие моменты, что они проходили неподалеку от меня, когда я залег. Но мне удалось убежать. Я был в джинсах, рубашке и кроссовках. На плечах была сумка. Телефоны я выбросил.





Пять дней ночевал в лесу. Выходил иногда к поселениям. Спал под елкой, а еще погода испортилась, был дождь. Я прошел около 70 км по лесу, заблудился, ходил по болоту, и в конце пошла инфекция на левой ноге. Пошло внутреннее кровотечение.





Приезд в Польшу

До того, как попасть в Польшу, я побывал в нескольких странах. В Европе я никогда раньше не был, не позволяла финансовая ситуация. Первые несколько дней я ночевал на вокзалах. Все не так просто, никто тебя здесь не ищет и не пытается вербовать или еще что-то. Это полная чушь. Подал документы на политическое убежище.





В Варшаве помог Белорусский центр солидарности. Это просто местные белорусы, которые помогают с формальностями, с языковыми школами, подсказывают что-то. Помог By_Sol, выплатил обещанную финансовую поддержку.









Про занятие в Варшаве

В Варшаве я отвечаю за проект By_Pol. Мы помогаем бывшим силовикам, которые были вынуждены выехать. Все за средства солидарных людей, даже простых поляков. Один поляк прочитал мою историю в газете и нашел нас. Сам он живет на Западе, а тут у него осталась квартира. И он предложил ее центру. Мы туда заселим одну семью с двумя детьми бывшего сотрудника Следственного комитета.





О бывших коллегах, которые отказались возбуждать уголовные дела за пытки

Я свой выбор сделал, пусть они делают свой. Обвинять кого-то я не хочу. Нельзя всех людей стричь всех под одну гребенку. У каждого свой мозг и своя жизненная ситуация. Найти одну причину нереально. Кто-то действительно поддерживает власть, кто-то считает, что за всем стоят другие государства, кто-то хочет объединиться с Россией, у кого-то на другого компромат, кто-то просто боится.





Оппоненты власти в органах

Они тихо сидят, так как боятся потерять пенсию, работу, квартиру, зарплату, выслугу. У меня к таким людям отвращение. Да, я понимаю, что можно многое потерять, но если бы люди выступили единым фронтом, то все бы изменилось мгновенно.





Я знаю, что таких людей много. Но никто не думает об общем благе, чтобы что-то изменить. У нас создали такой менталитет: соглашайся или ты потеряешь все. Но не думайте, что там просто работать. Оттуда не так просто уййти, но и не так просто там оставаться.





О системе изнутри

Это нормально, когда тебе осталось полгода до пенсии, но ты прошелся по городу в майке с символикой, тебя увидели и уволили. И ты потерял все. Нет профсоюзов, они запрещены. Суточные дежурства бесплатные, их у меня бывало по 4 за месяц. Никто не ведет никакого учета часов. Кого-то выкидывают и нанимают своих сынков, которые ничего не понимают. Люди даже внутри не хотят этого сами менять.





Но наступил момент, когда можно изменить страну в разных областях, создать нормальное правовое государство, где эта система будет работать. А пока там главное - цифры и палочки. Им главное, чтобы результат района был на высоте, а что и как расследуют, им неинтересно. Главное - быстрее закончить дело и направить в суд, получить за это балл.





И никто не хочет этого менять. Не хотите — будете жить так дальше.





О неизбежности правосудия

Если изменится власть, то тех, кто участвовал во всем непосредственно, их будут искать. Важно понимать, что таких в органах не большинство. Если они думают, что их нельзя будет найти, то пусть вспомнят историю Израиля, как он действовал относительно немцев после войны. Они находят преступников через 40 и 60 лет и по-своему совершают правосудие.





Рано или поздно власть изменится и будет создан специальный отдел, который будет расследовать все нюансы. Меня учили, что правду нельзя скрыть. Рано или поздно она выйдет.







