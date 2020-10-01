ПЦ «Весна»: В Беларуси фактически гуманитарная катастрофа













Об этом Шведский фонд Right Livelihood Award Foundation объявил 1 октября, передает DW . Сам Беляцкий указывает, что премии на дают представителям стран, в которых все хорошо.





«Эта премия не является признанием конкретно моих правозащитных заслуг, такие премии имеют несколько сторон. Обычно, премии начинают давать в тот момент, когда ситуация с правами человека в Беларуси ухудшается, и сейчас тоже такой момент», - сказал Беляцкий.





«У нас фактически гуманитарная катастрофа. За полтора месяца после выборов уже почти 15 тысяч человек были арестованы, прошли через тюрьмы. Почти 300 человек обвиняются в совершении уголовных преступлений, большая часть из них признана политическими заключенными. Идет страшный прессинг на все сферы общественной жизни. Мы видим, как в тюрьму попадают и известные спортсмены, и известные журналисты, и правозащитники», - привел статистику руководитель «Весны».





«Премии не даются в тех странах, в которых все хорошо, они подчеркивают, что есть колоссальные проблемы с правами человека, на которые власти должны обращать внимание и каким-то образом их решать. Это серьезное предупреждение от международного сообщества белорусским властям о том, что нужно прекратить этот уровень насилия против своего общества, остановиться. Но, к сожалению, власти продолжают оказывать давление на общество»,- констатировал Беляцкий.





По его словам, произошедшие после президентских выборов события (9-11 августа) были действительно беспрецедентными.





«В первые три дня было задержано более 7 тысяч человек, тюрьмы были переполнены. Против значительной части людей было применено насилие, их постоянно избивали, их пытали, относились к ним как к животным, иначе не скажешь. Наши центры задержания арестованных превратились в реальные концлагеря. И масштабы были фантастические - когда вышли первые люди из Окрестина и стали рассказывать про пытки и избиения, мы сами не поверили, ведь раньше такого не было, во всяком случае, не в таком масштабе. Но когда такие же факты стали приходить из других белорусских городов, мы поняли, что это система, власть отдала приказ этим "чернорубашечникам", ОМОНу совершать зверства против задержанных демонстрантов с целью задавить общественное возмущение этой наглой фальсификацией выборов. Но этого не произошло, люди не остановились», напомнил он.



