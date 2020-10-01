Это важно! Подпишите поручительство за правозащитницу Марфу Рабкову

Собранные поручительства будут переданы в Следственный комитет Республики Беларусь 8 октября. На основании их Марфу могут освободить из-под стражи из СИЗО, где ее содержат уже почти две недели. Эта процедура предусмотрена статьей 121 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь.





"Весне" нужна ваша солидарность и помощь!





17 сентября в Минске была задержана координаторка волонтерской службы ПЦ ”Весна" Марфа Рабкова. Ей предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса — обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках, либо финансировании такой деятельности.





Сейчас Марфа находится под стражей в СИЗО №1 в Минске. Санкция статьи, которая ей инкриминируется, предусматривает арест или лишение свободы на срок до трех лет. Марфа признана политической заключенной и узником совести.





Правозащитники "Весны" считают, что попытки обвинить Марфу Рабкову в подготовке массовых беспорядков являются необоснованными, надуманными и политически мотивированными, направленными на воспрепятствование ее правозащитной деятельности.





Политически мотивированное преследование Марфы Рабковой происходит на фоне беспощадной войны, которую власти объявили всему белорусскому обществу.





Если вы также считаете, что помещение правозащитницы "Весны" Марфы Рабковой в СИЗО необоснованно, заполняйте ходатайство и передавайте его правозищитникам для подачи в Следственный комитет.





Сделать это можно двумя способами до среды 7 октября включительно:





- принести на офис "Весны" по адресу: г. Минск, проспект Независимости, 78А-48;

- отправить почтой по этому же адресу: г. Минск, проспект Независимости, 78А-48, 220012.





Образец дукумента (pdf) можно скачать здесь.





Кто такая Марфа Рабкова и чем она занималась в "Весне"?

Марфа (Мария) Рабкова родилась в январе 1995 года в Добруше. После окончания средней школы поступила в Минский педагогический университет им. М. Танка. Однако из-за активного участия в студенческих волнениях 2016 года была отчислена с 4 курса по политическим мотивам.





Образование продолжила в Европейском гуманитарном университете по специальности "Международное и европейское право", где обучается и сейчас.





Параллельно с учебой Марфа несколько лет являлась волонтеркой правозащитного центра "Весна", а осенью 2019 стала членом правозащитного центра "Весна" и координаторкой волонтерской службы организации.





При ее активном участии были организованы десятки наблюдений за мирными собраниями граждан, проведены мониторинги более 100 судебных заседаний по административным делам над задержанными участниками мирных акций, организовывались тренинги для новых волонтеров.





В 2020 году Марфа Рабкова занималась набором и обучением краткосрочных наблюдателей для кампании “Правозащитники за свободные выборы”.





С началом массовых репрессий во время избирательной кампании активно участвовала в организации помощи репрессированным активистам. После трагических событий в послевыборный период Марфа помогала арестованным активистам и их семьям, принимала участие в документировании свидетельств жертв пыток задержанных участников акций протеста.





17 сентября координаторка волонтерской службы ПЦ ”Весна" Марфа Рабкова была задержана в Минске сотрудниками ГУБОПиК. Вместе с Марфой был задержан также ее муж Вадим Жеромский, который позже был освобожден. В квартире, где они живут, был проведен обыск, изъяты техника, личные деньги и вещи.





Марфа Рабкова обвиняется в “обучении или иной подготовке лиц для участия в массовых беспорядках, либо финансировании такой деятельности” (ч. 3 ст. 293 Уголовно кодекса). Сейчас она находится в СИЗО №1 г. Минска.