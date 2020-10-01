Как в Беларуси фальсифицируются судебные дела

Признание работников системы юстиции в новом выпуске программы «Честно говоря» на телеканале Белсат.





Более 10 тысяч человек так или иначе попали под судебное преследование за последние три месяца в связи с президентскими выборами, сообщают правозащитники.





«Система продемонстрировала то, на что она способна. Опять тенденции, которые очень не нравятся: выездные судебные заседания, изоляторы, куда не пускают адвокатов. Нет возможности узнать, что там происходит. Сотрудники милиции стали свидетелями в балаклавах. Это еще больше показывает, насколько правоохранительная система, судебная система сейчас заодно», – делится правозащитница Анастасия Лойко.





Александр Дедок, судья Минского областного суда в отставке, который занимался уголовными делами, а также работал в прокуратуре и МВД, отмечает, что суды в Беларуси, по-сути, – это часть исполнительной власти.





«В практике судов РБ оправдательный приговор – это менее 1%… Все судебные уровни подчиняются президенту РБ, который назначает судей, назначает на новые сроки, назначает на другие должности, присваивает квалификационные классы судей. То есть, администрация президента готовит определенные документы, и все действия президент оформляет своим указом. Можно сделать вывод: судебная система подчиняется президенту РБ».















