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Как в Беларуси фальсифицируются судебные дела

Кто и как заставляет судей выносить постановления вопреки закону? Что грозит им за непослушание? И как та же самая судебная система работает в случаях, когда не замешана политика?

Как в Беларуси фальсифицируются судебные дела
Признание работников системы юстиции в новом выпуске программы «Честно говоря»  на телеканале Белсат.

Более 10 тысяч человек так или иначе попали под судебное преследование за последние три месяца в связи с президентскими выборами, сообщают правозащитники.

«Система продемонстрировала то, на что она способна. Опять тенденции, которые очень не нравятся: выездные судебные заседания, изоляторы, куда не пускают адвокатов. Нет возможности узнать, что там происходит. Сотрудники милиции стали свидетелями в балаклавах. Это еще больше показывает, насколько правоохранительная система, судебная система сейчас заодно», – делится правозащитница Анастасия Лойко.

Александр Дедок, судья Минского областного суда в отставке, который занимался уголовными делами, а также работал в прокуратуре и МВД, отмечает, что суды в Беларуси, по-сути, – это часть исполнительной власти.

«В практике судов РБ оправдательный приговор – это менее 1%… Все судебные уровни подчиняются президенту РБ, который назначает судей, назначает на новые сроки, назначает на другие должности, присваивает квалификационные классы судей. То есть, администрация президента готовит определенные документы, и все действия президент оформляет своим указом. Можно сделать вывод: судебная система подчиняется президенту РБ».
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