Таблоид пишет, что так же, как ЕС и США, Норвегия должна дать понять, что Лукашенко более не считается президентом. У Норвегии есть одна вещь, которая, возможно, волнует сторонников Лукашенко: идея присуждения Нобелевской премии Марии Колесниковой, Светлане Тихановской и Веронике Цепкало.





Имена всех соискателей на Нобелевскую премию станут известны в этом месяце.





Призовой фонд Нобелевской премии в 2020 году увеличен до $1 млн.





Ранее сообщалось, что бывший глава Евросовета (ЕС) Дональд Туск предложил выдвинуть кандидатуры Светланы и Сергея Тихановских на Нобелевскую премию мира.