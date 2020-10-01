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Колесникову, Тихановскую и Цепкало предложено представить к Нобелевской премии

Известное норвежское издание VG предложило представить лидеров белорусского протеста — Веронику Цепкало, Марию Колесникову и Светлану Тихановскую к Нобелевской премии мира.

Колесникову, Тихановскую и Цепкало предложено представить к Нобелевской премии
Таблоид пишет, что так же, как ЕС и США, Норвегия должна дать понять, что Лукашенко более не считается президентом. У Норвегии есть одна вещь, которая, возможно, волнует сторонников Лукашенко: идея присуждения Нобелевской премии Марии Колесниковой, Светлане Тихановской и Веронике Цепкало.

Имена всех соискателей на Нобелевскую премию станут известны в этом месяце.

Призовой фонд Нобелевской премии в 2020 году увеличен до $1 млн.

Ранее сообщалось, что бывший глава Евросовета (ЕС) Дональд Туск предложил выдвинуть кандидатуры Светланы и Сергея Тихановских на Нобелевскую премию мира.
Officelife.media
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