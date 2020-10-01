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Сивицкий: Цели России и Запада теперь совпадают - отстранение Лукашенко от власти

Кремль и Европа готовятся к двум переговорным форматам по разрешению белорусского кризиса, заявил «Белорусскому партизану» директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий.

Сивицкий: Цели России и Запада теперь совпадают - отстранение Лукашенко от власти
– Макрон, пообещав Тихановской помочь в организации переговоров под эгидой ОБСЕ по разрешению кризиса в Беларуси, вчера пообщался по телефону с Путиным. Как вы считаете, какое истинное отношение Кремля к этой инициативе?

– Уже не секрет, что Москва и ряд западных столиц, включая Париж, Берлин и даже Вашингтон, координируют свои действия по белорусскому кризису. 

Кремль сейчас, по сути, предлагает разрешить его с помощью организации двух параллельных переговорных форматов. Один из них – своеобразный нормандский формат по Беларуси с участием России, Германии и Франции.

Второй формат: в виде, если можно так выразиться, контактной группы под эгидой ОБСЕ, в котором Россия выступит своего рода гарантом и посредником в переговорах между белорусскими властями и гражданским обществом. 

Можно сказать, что это своеобразная калька с трехсторонней контактной группы ОБСЕ по украинскому кризису.

Для Москвы смысл организации таких форматов переговоров заключается в том, чтобы продемонстрировать эффективность совместного с западными странами решения кризисов. 

Тем более, что после президентских выборов в Беларуси конечные цели России и западных стран совпадают: организация смены режима и отстранение Лукашенко от власти.

Еще одна задача Москвы: показать, что подходы, которые закладывались Россией в переговорные форматы по Украине, не имеют двойного дна и также направлены на эффективное решение кризиса.


– Глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил о заговоре спецслужб США против белорусских властей и даже возможной провокации в виде убийства одного из ксендзов. Для чего делаются эти высказывания? 

– Главной внешней силой, которая вмешивалась во внутренние дела Беларуси перед президентскими выборами и после, была Россия. 

Делая такие заявления, в Москве стараются закамуфлировать свое вмешательство и перевести стрелки на западные страны. А также подготовить почву для более явного вмешательства после провокаций в виде операций под чужим флагом.  

Очевидно, что Беларусь попала в геополитически капкан: Россия смогла добиться гарантий со стороны западных стран (Европы и США) о невмешательстве в политический кризис. Любые попытки с их стороны автоматически активируют военную опцию со стороны России и приведут к введению ее войск в Беларусь.

Эта угроза сработала и теперь западные страны приняли другое предложение России: о дипломатических переговорах по Беларуси. Можно сказать, что Москва получила карт-бланш от Запада.

Что видно и по интенсивности коммуникаций между Кремлем и западными столицами – включая отчет президента Франции Макрона перед Путиным после его общения с Тихановской. 
"Белорусский партизан"
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