Reuters: США пока не будут присоединяться к санкциям против Лукашенко

На прошлой неделе Reuters удалось получить информацию сразу из шести источников, что Великобритания, Канада и США планируют наложить совместные индивидуальные санкции на граждан Беларуси. Пока это реализовали только Лондон и Оттава.





На условиях анонимности три источника сообщили Reuters , что Вашингтон пока воздержится от этого шага, потому что надеется на то, что ЕС может достичь консенсуса по вопросу санкций на заседании Европейского совета в конце текущей недели.





Источник, знакомый с темой, сообщил Reuters, что пакет санкций США по большей части готов, но время его обнародования остается неопределенным. Госдепартамент США прямо не сообщил, почему не присоединился к Великобритании и Канаде в вопросе реализации санкций, но заявил, что приветствует их шаги, а также отметил, что санкции США уже действуют в отношении 16 граждан Беларуси, включая Александра Лукашенко, пишет Reuters.





Как ранее сообщалось, Евросоюз не принял санкции в отношении Беларуси, так как это решение заблокировал Кипр. Он требует от ЕС также ввести санкции в отношении Турции в связи с добычей газа в кипрской экономической зоне Восточного Средиземноморья. Новое обсуждение этих вопросов запланировано на саммите ЕС, который был перенесен в связи с коронавирусом на 1−2 октября.





Источник на Кипре сообщил Reuters, что по поводу санкций против Турции была достигнута «политическая договоренность» на неформальном совещании глав МИД в Берлине в августе, а также что Кипр остается готовым их ввести.





После того совещания МИД Германии сообщил, что министры выразили свою «солидарность с Грецией и Кипром», но подчеркнули, что конструктивный диалог с Турцией жизненно важен для урегулирования «спорных вопросов в Восточном Средиземноморье».