В Боровлянах задержан преподаватель философии БГУИР
Преподавателя философии БГУИР Вадима Антипова задержали вечером 30 сентября по месту жительства в Боровлянах.
Сотрудники милиции при этом провели осмотр квартиры, забрали телефон и другую технику.
Его мать сообщила правозащитникам, что Вадима отвезли в РУВД Минского района на ул. Скорины. Подозревают якобы в "участии в несанкционированных массовых мероприятиях".
О дате возможного суда пока неизвестно.
Источник: spring96.org
11:56 01/10/2020
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