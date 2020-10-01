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В Боровлянах задержан преподаватель философии БГУИР

Преподавателя философии БГУИР Вадима Антипова задержали вечером 30 сентября по месту жительства в Боровлянах.

Сотрудники милиции при этом провели осмотр квартиры, забрали телефон и другую технику.

Его мать сообщила правозащитникам, что Вадима отвезли в РУВД Минского района на ул. Скорины. Подозревают якобы в "участии в несанкционированных массовых мероприятиях".

О дате возможного суда пока неизвестно.
Источник: spring96.org
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