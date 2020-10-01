Тихановская изменила название своего официального телеграм-канала













Ссылка на канал изменится в соответствии с новым названием.





«Беларусский народ и международное сообщество сделали свой выбор. Я больше не являюсь кандидатом на пост президента и не участвую в предвыборной гонке. Мне и моей команде уже не нужно ни с кем конкурировать, чтобы быть услышанными. Дальше я буду выступать только под собственным именем, поскольку именно это имя вы, дорогие беларусы, указывали в бюллетенях. Спасибо за всю вашу поддержку – каждая наша победа происходит благодаря вам», - объяснила свое решение Тихановская.





Напомним, что "Пул первой" появился как ответ на лукашенковский телеграм-канал "Пул первого".