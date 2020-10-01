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"Правовая сегрегация, доведенная до абсолюта" На студента завели уголовное дело за "оскорбление" командира ОМОНа

Сегодня вопрос даже не в том, что закон в Беларуси не работает, а в том, что для правящего режима законов не существует вообще.

"Правовая сегрегация, доведенная до абсолюта" На студента завели уголовное дело за "оскорбление" командира ОМОНа
Как уже сообщалось, в Минске на днях задержали трех студентов, которые якобы "оклеветали командира столичного ОМОНа Дмитрия Балабу". Но накануне дело приняло абсолютно сюрреалистический оборот - на одного из парней завели уголовное (!) дело.

Напомним, вечером 26 сентября в Минске задержали трех студентов — им 18 и 19 лет. Парней подозревают в "нанесении оскорбительной надписи" на объявлении у подъезда дома, где живет командир столичного ОМОНа Дмитрий Балаба

МВД опубликовало видео: с задержанными пообщался сам Балаба, а один из парней извинился на камеру. Теперь стало известно о развитии ситуации, передает tut.by.

Против одного из студентов, 19-летнего минчанина, возбудили уголовное дело. Его обвиняют в "оскорблении представителя власти". Более того, парень задержан и находится в изоляторе временного содержания.

Что же за "преступление" он совершил, из-за чего против него не только завели уголовное дело, но и задержали, как особо опасного преступника? Оказывается, его "преступление"  состоит лишь в том, что он написал ручкой на бумаге "Балаба - убийца". 


"Мы существуем в системе, где убийства и пытки инакомыслящих официально не считаются преступлением, а неосторожное слово в адрес одного из полевых командиров - таковым признается. 

По сути, это правовая сегрегация, доведенная до абсолюта. То есть существует некая высшая каста, которой позволено все и для которой нет никаких норм права или морали. И есть “недочеловеки” - их жизнями высшая каста вольна распоряжаться по своему усмотрению. 

Беззаконие ведь может принимать разные формы. Одно дело, если бы в убийстве Александра Тарайковского обвинили каких-нибудь чехословацких снайперов и теперь силовики делали вид, что их ищут. 

Или если бы были возбуждены уголовные дела по факту пыток на Окрестина, но виновных не видели в упор. То есть государственное преступление попытались бы завернуть в некую лицемерную обертку законных процедур. 

Но в нашем случае уголовные дела не возбуждены даже для галочки. Зато силовики Лукашенко демонстративно хвалятся преследованием людей, которых такое положение вещей не устраивает. 

То есть дело даже не в том, что закон в Беларуси не работает, а в том что для режима закона нет вообще", - прокомментировал царящий нынче в Беларуси правовой беспредел журналист Игорь Ильяш
"Белорусский партизан"
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