Навальный: за моим отравлением стоит Путин





– Я утверждаю, что за этим преступлением стоит Путин, и у меня нет других версий произошедшего, — заявил российский оппозиционер в интервью Der Spiegel.





В беседе с изданием он также подтвердил, что после курса лечения в Германии вернется в Россию, пишет Медуза





– Моя работа сейчас — оставаться парнем, который не боится. И я не боюсь!, — сказал он.