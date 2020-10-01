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Навальный: за моим отравлением стоит Путин

Алексей Навальный считает, что к его отравлению причастен лично президент России Владимир Путин.


– Я утверждаю, что за этим преступлением стоит Путин, и у меня нет других версий произошедшего, — заявил российский оппозиционер в интервью Der Spiegel.

В беседе с изданием он также подтвердил, что после курса лечения в Германии вернется в Россию, пишет Медуза.

– Моя работа сейчас — оставаться парнем, который не боится. И я не боюсь!, — сказал он.
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