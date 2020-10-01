Макрон позвонил Путину: обсудили Беларусь и Нагорный Карабах
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон созвонились 30 сентября. Обсуждали ситуацию в Беларуси и Нагорном Карабахе, передаетпресс-служба Кремля, пишет TUT.BY
Фото: Reuters
«Затронута ситуация, сложившаяся после президентских выборов в Беларуси. С российской стороны подтверждена принципиальная позиция о недопустимости любых попыток вмешательства во внутренние дела суверенного государства и внешнего давления на легитимные власти», — сказано в сообщении. Что ответил Макрон, не указано. На сайте Елисейского дворца пока нет сообщений о телефонном разговоре.
Президенты также высказали озабоченность по поводу обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Стороны призвали к скорейшему и полному прекращению огня, деэскалации напряженности и проявлению максимальной сдержанности.
Напомним, Путин и Макрон не первый раз после президентских выборов в Беларуси обсуждают по телефону ситуацию в нашей стране. В августе французский президент дважды беседовал на эту тему с российским коллегой, кроме того, связывалась с Путиным и канцлер Германии Ангела Меркель.
09:50 01/10/2020
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