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Папа Римский отказал в аудиенции Помпео: Ватикан считает, что США хотят втянуть его в выборы

Накануне встречи с Папой Франциском Помпео вспомнил о Китае.

Папа Франциск отказал в аудиенции Помпео: Reuters называет причину / REUTERS

Об этом сообщает Reuters.

Помпео неоднократно упрекал Ватикан в поддержании контактов с Китаем, несмотря на многочисленные факты преследования вероисповедания в КНР. Свое замечание американец в очередной раз выложил в Twitter накануне встречи с Папой. После этого ее отменили.

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Два высокопоставленных дипломата Ватикана ответили агентству, что их глава просто не видится с политиками накануне выборов.

В то же время собеседники говорят, что были удивлены публичной критикой в их адрес со стороны Помпео, назвав это «сюрпризом» и предположив политическую заинтересованность.

Американский президент Дональд Трамп проводит кампанию в поддержку своей жесткой линии в отношении Китая накануне выборов 3 ноября, ориентируясь на консервативные протестантские и католические движения, которые критикуют Папу Франциска.

В своем выступлении в четверг Помпео не говорил прямо о соглашении между Китаем и Ватиканом, однако назвал КНР самым крупным нарушителем религиозных прав в мире.

Что возмутило Помпео?

  • Соглашение Ватикана с Пекином дает Папе право голоса в назначении китайских епископов. Срок действия истекает в следующем месяце, однако ожидается, что его продлят.
  • Официальные лица в Святом Престоле называют сделку несовершенной, однако это «шаг вперед» после десятилетий преследований китайских католиков, которые признавали Папу.
  • В комментарии Reuters государственный секретарь кардинал Пьетро Паролин отметил, что у соглашения с Китаем нет ничего общего с американской политикой. Это церковный вопрос, и он не должен использоваться для таких целей».
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