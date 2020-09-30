Татьяна Северинец пришла на суд без супруга – по состоянию здоровья он остался дома. Она филолог, много лет преподавала русский язык и литературу.

-Мяне, як чалавека і як настаўніка, абурае гэтая бязграматная пісулька, - кажа яна. – Чым жа яшчэ можна дэманстраваць жэсты, як не рукамі?





Татьяна Северинец не отрицала, что месяц назад стояла на лоджии своей квартиры на восьмом этаже вместе с мужем и своей гостьей, не отрицала, что у них был флаг, а по улице в это время шел мирный марш протеста.





-Гэта былі сем хвілін шчасця! – кажа Таццяна.- Я не ведаю, ці бачылі нас людзі з калоны, але мы бачылі іх, у іх таксама былі сцягі, гэта было цудоўна!





Пикетированием Татьяна Северинец свои действия не считает. Объясняет: она была в своей квартире. Лоджия, по законодательству, считается частью комнаты, а значит, не может быть общественным местом.





-Я па сто раз на дзень кажу ў сваей кватэры “Жыве Беларусь!”, у мяне ёсць яшчэ некалькі сцягоў. Што, я павінна браць дазвол у райвыканкаме, каб у сваей кватэры разгарнуць іх? Ці можа, дазвол патрэбны і каб у прыбіральню схадзіць ці памыцца? Калі да мяне прыходзяць унукі, я заўсёды выглядаю ўніз з лоджыі ды вітаю іх – ці гэта таксама пікетаванне?



