«У мяне было сем хвілін шчасця!». В Витебске родителей Павла Северинца судили за то, что они стояли с флагом на лоджии
Татьяну Северинец оштрафовали на 25 базовых, а Константину Северинцу вынесли предупреждение.
30 сентября в Витебске в суде Первомайского района закончился административный процесс по делу Татьяны и Константина Северинцев – родителей Павла Северинца. 30 августа они стояли на лоджии собственного дома с бчб-флагом в то время, как мимо шла колонна протестующих. Северинцы и женщина, которая была у них в гостях, как записано в протоколе, «находясь в общественном месте, на лоджии своей квартиры, на виду у посторонних граждан принимали участие в пикете, демонстрировали бело-красно-белое полотнище, демонстрировали жесты руками», пишет "Комсомольская правда".
Татьяна Северинец пришла на суд без супруга – по состоянию здоровья он остался дома. Она филолог, много лет преподавала русский язык и литературу.
-Мяне, як чалавека і як настаўніка, абурае гэтая бязграматная пісулька, - кажа яна. – Чым жа яшчэ можна дэманстраваць жэсты, як не рукамі?
Татьяна Северинец не отрицала, что месяц назад стояла на лоджии своей квартиры на восьмом этаже вместе с мужем и своей гостьей, не отрицала, что у них был флаг, а по улице в это время шел мирный марш протеста.
-Гэта былі сем хвілін шчасця! – кажа Таццяна.- Я не ведаю, ці бачылі нас людзі з калоны, але мы бачылі іх, у іх таксама былі сцягі, гэта было цудоўна!
Пикетированием Татьяна Северинец свои действия не считает. Объясняет: она была в своей квартире. Лоджия, по законодательству, считается частью комнаты, а значит, не может быть общественным местом.
-Я па сто раз на дзень кажу ў сваей кватэры “Жыве Беларусь!”, у мяне ёсць яшчэ некалькі сцягоў. Што, я павінна браць дазвол у райвыканкаме, каб у сваей кватэры разгарнуць іх? Ці можа, дазвол патрэбны і каб у прыбіральню схадзіць ці памыцца? Калі да мяне прыходзяць унукі, я заўсёды выглядаю ўніз з лоджыі ды вітаю іх – ці гэта таксама пікетаванне?
Татьяну Северинец судья Михаил Юрченко оштрафовал на 25 базовых величин (675 рублей). Константину Северинцу вынесли предупреждение. Ранее блогера Елену Янушковскую (это она была в тот день в гостях у Северинцев) оштрафовали на 35 базовых (945 рублей).
21:45 30/09/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение