В чем заключается новая миссия известного адвоката в прошлом и правозащитника – сейчас? «Белорусский партизан» задал несколько вопросов Гарри Погоняйло.





- Я давно занимаюсь правозащитной работой – для меня это не новая работа. Не новая должность.





- В чем заключается ваша новая миссия?





- В оказании юридической помощи – всего лишь. То, чем я занимался и занимаюсь.

Практически я оказывал и оказываю помощь тем, кто становится жертвой режима, на кого давят, кого истязают; я плотно работаю с адвокатами, которые защищают членов Координационного совета, находящихся в следственных изоляторах. Работа делалась и будет делаться, а статус в данном случае меня даже не интересует. Звание народного омбудсмена тешит самолюбие, но это не официальная работа, а общественная нагрузка – помогать жертвам режима.





А столь высокий уровень внимания к моей персоне – небольшой моральный бонус, чтобы человек понимал, что его работа приносит пользу, одобрена на самом высоком уровне.





- Надо понимать, вы будете осуществлять координацию деятельности различных правозащитных структур?





- Нет-нет-нет, на меня никто не возлагал такую обязанность – осуществлять координацию. Я помощник Светланы Тихановской в юридических вопросах, в решении которых она будет нуждаться: въезд-выезд, подготовка документов.





Сегодня международное сообщество обеспокоено ситуацией с правами человека в Республике Беларусь и конкретными персонами, есть много заступников – как у нас, так и за рубежом – Маши Колесниковой, Максима Знака, Ильи Салея, Сергея Тихановского, других политзаключенных, которые находятся за колючей проволокой. Просто я знаю многих адвокатов, и если не буду справляться с возложенными на меня обязанностями, то могу обратиться к своим товарищам – юристам, которые всегда мне помогут. Но это не координация деятельности.









Назвали меня представителем по правам человека – будем в этом ранге служить. В конце концов, я имею определенный авторитет и в обществе, и в организации; в БХК я председатель юридической комиссии, то есть возглавляю всю юридическую систему работы в БХК – а это тоже очень разветвленная и многоплановая работа, которую требует массу времени. Только правозащитный центр «Вясна» помог составить порядка 300 жалоб, мы много помогаем жертвам репрессий 9-12 августа, пострадавшим от жестокости и пыток. Мы начали эту работу и будем добиваться результатов как на национальном, так и на международном уровне, используя доступные международные механизмы, которые создают реальную почву для продвижения таких дел. Кто-то помогает жертвам материально, кто-то - с трудоустройством. Многие пострадавшие просят политического убежища в Польше, Литве, в Украине, в ряде других стран - с некоторыми мы поддерживаем контакты и просим их обращаться в национальные юрисдикции по месту пребывания, чтобы включить механизм универсальной уголовной юрисдикции для привлечения к ответственности лиц, находящихся в Беларуси.