Что мешает Беларуси стать Швейцарией?

— Нам стоит посмотреть на опыт и пример страны, которая как и Беларусь, не обладает собственными сырьевыми ресурсами, в схожем геополитическом положении, страдала из-за чужих конфликтов и противоречий, не имеет выхода к морю, сопоставима с нами по численности населения, — советует экс-дипломат Павел Мацукевич.





Бывший временный поверенный в делах Беларуси в Швейцарии в августе одним из первых в дипломатической службе Беларуси уволился, открыто высказав свою позицию о происходящих событиях.





Экс-дипломат отмечает, что уровень внешней политики Беларуси «мельчает до регионов России», а «нелегитимная власть путает свои шкурные интересы (уцелеть) с национальными».









Индекс качества жизни, констатирует Мацукевич, устоялся на уровне «чтобы не было войны и всем хватало на чарку и шкварку».





— Но в 2020-м у нас должны найтись совершенно иные масштабы ценностных ориентиров, — уверен он.





При этом из двух крайностей — интеграции с Россией и вступления в ЕС, он предлагает сделать выбор в пользу нейтралитета по примеру Швейцарии.





— Сложно найти более благополучное государство и состоятельных людей на европейской карте, чем Швейцария и швейцарцы. В чем уникальность ее успеха?





Секрет в том, что для успеха Швейцарии не было особенных предпосылок. Эта страна смогла конвертировать свои слабости и недостатки в достоинства и преимущества и продолжает с успехом это делать: из буфера (между Францией и Австрией с Пруссией/Германией) – стала авторитетнейшей международной переговорной площадкой, при полном отсутствии природных ресурсов – крупнейшим сырьевым трейдером.









Из бедности достигла репутации одной из самых промышленно развитых и конкурентоспособных стран мира.





Как? Благодаря нейтралитету. Это, конечно, не единственная причина, но во многом ключевая, — уверен специалист.





Анализируя результаты политики швейцарского нейтралитета, он делает вывод о том, что благодаря такой позиции небольшое государство получило «все то, о чем явно или тайно мечтаем мы и даже больше».





— Мир/отсутствие войны. Швейцария давно не участвовала ни в одном вооруженном конфликте, включая мировые войны, сохраняла при этом торговые отношения с враждующими сторонами. То есть производила, продавала, зарабатывала.





Отсутствие «врагов». Поддерживая связи «между странами, а не между правительствами», Швейцария фактически дружит со всеми вне зависимости от политических или идеологических соображений.





Имидж и доверие. За Швейцарией закрепилась устойчивая репутация миротворца и посредника в разрешении международных конфликтов и центра разрешения споров.





Консолидация общества и государства. Нейтралитет способствовал эволюции государственности Швейцарии, сплотил швейцарцев.









Экономический рост и финансовое благополучие. Из-за неучастия в конфликтах и отсутствия войн сформировался имидж стабильной и безопасной страны, надежного убежища для капитала, — перечислил экс-дипломат основные «бонусы» швейцарского нейтралитета.





При этом он подчеркнул, что нейтральный статус не препятствовал Швейцарии развивать отношения с отдельными странами и регионами на приоритетной основе.





— Например, с ЕС или Китаем. С последним, кстати, у Швейцарии очень давнее и куда более тесное сотрудничество, чем у Беларуси, — отметил Мацукевич.





По мнению экс-дипломата, у нашей страны есть шанс повторить швейцарскую модель.





—Так случилось, что последние лет пять мы шли этим путём и достигли гораздо большего, чем за предыдущие 20, — резюмирует Мацукевич.