Алиев назвал условие прекращения боев в Карабахе

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«Премьер-министр Армении ставит перед нами условия, он поставил перед нами семь условий. Я не так давно заявил, что мы отвергаем эти условия. У нас только одно условие: ВС Армении безусловно, в полном составе и немедленно должны покинуть наши земли. Это условие в силе, и если правительство Армении его выполнит, бои прекратятся, кровь перестанет проливаться и установится мир в регионе», — заявил Алиев.





Накануне Алиев заявлял, что не видит возможности для переговоров с Ереваном по ситуации в Карабахе. Он объяснил это позицией самой Армении по статусу региона.





В разговоре с военнослужащими Алиев заявил, что ранее Азербайджан придерживался линии мирных переговоров только потому, что надеялся на возможность урегулирования конфликта мирным путем. «Нас обнадеживали, и нам давали определенные сигналы: потерпите, и вопрос решится. Однако я предупреждал, что если переговоры не дадут результата, Азербайджан решит вопрос военным путем. Наше дело правое, мы хотим восстановить нашу территориальную целостность, и мы это сделаем», — подчеркнул он.









Никол Пашинян накануне в эфире российского телевидения заявил, что Армения готова пойти на мирные переговоры, если они будут вестись в формате Минской группы ОБСЕ. «Прежде всего нужно остановить насилие. Азербайджан должен принять формулу, что у карабахской проблемы нет военного решения», — заявлял он.





Утром 27 сентября возобновились боевые действия между Арменией и Азербайджаном, обе стороны ввели военное положение. И Баку, и Ереван обвиняют друг друга в наступлении, атаках на мирных жителей и переброске наемников из Сирии. Армения утверждает, что в боевых действиях принимает участие и Турция, поддерживающая Азербайджан военными специалистами, наемниками и техникой — в том числе истребителями F-16. Баку и Анкара эти заявления опровергают.

