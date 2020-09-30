Блогер Эдуард Пальчис нашелся на Окрестина





Эдуард Пальчис не жил в своем доме в Лиде с 15 июня, когда был приговорен к 15 суткам ареста за участие в пикете по сбору подписей, который проводил Сергей Тихановский в Минске на Комаровском рынке 24 мая. Он Пальчис планировал уехать из Беларуси в прошедшие выходные, но не пришел в условленное время на встречу с водителем, который должен был довезти его до границы.

