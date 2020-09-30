+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Власти Украины будут называть Лукашенко по имени и фамилии, без указания статуса "президент"

Власти Украины после окончания срока полномочий Александра Лукашенко (с 5 ноября) будут называть его по имени и фамилии, без указания статуса "президент", заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга.


"Если вы спрашиваете об официальной позиции, то официальная позиция – это Александр Лукашенко", – сказал он.

Дмитрий Кулеба 23 сентября указывал, что в Украине не считают легитимной "инаугурацию" Александра Лукашенко. "Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, "инаугурация" Лукашенко не означает его признание легитимным главой белорусского государства", – сказал тогда глава украинского МИД.

При этом он подчеркнул, что не считает такую позицию вмешательством во внутренние дела соседнего государства: "Украина никогда никоим образом не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и всегда будет поддерживать белорусский народ".


В Беларуси 9 августа прошли президентские выборы, на которых в шестой раз подряд победил, по официальным данным, Александр Лукашенко. Граждане страны не согласились с озвученными ЦИК результатами и вышли на протесты – митинги продолжаются второй месяц. 23 сентября впервые в истории страны прошла тайная инаугурация Александра Лукашенко. Комитет Европарламента по иностранным делам поддержал решение ЕС и его стран-членов не признавать итоги президентских выборов в Беларуси. Указано, что Лукашенко не является законным президентом страны по истечении срока его нынешних полномочий 5 ноября.

27 сентября белорусы в ответ на тайную инаугурацию провели "народную инаугурацию" Светланы Тихановской, которая, по мнению протестующих, набрала большинство голосов на прошедших президентских выборах. Несколько десятков человек были задержаны, в некоторых городах милиция применила слезоточивый газ.

Тихановская 30 cентября начала формировать теневое правительство: Гарри Погоняйло назначила представителем по правам человека, Алеся Алехновича – представителем по экономическим реформам.
"Настоящее время"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Алесь Чайчыц
Беларускія пратэсты: пат?
Владимир Подгол
Власть мертвеца
Уладзiмiр Някляеў
КАК ОКАЗАЛОСЬ
Лев Марголин
О БЕЛАРУСКОМ НАРОДЕ ПУТИНЕ И ЛУКАШЕНКО
Людмила Мирзаянова
В ОЖИДАНИИ НАГРАДЫ ХОЗЯИНА
Павел Знавец
Безумство агрофюрера
Анатолий Лебедько
Оскотинившиеся силовики Про милицию и базу данных...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]