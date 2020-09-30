Поротников: Беларуси необходима новая правоохранительная система

Достаточно напомнить, что пошел второй месяц после того, как погибли безоружные люди в Минске и Бресте, но до сих пор этому не дана правовая оценка, не возбуждены уголовные дела и не арестованы убийцы. Последних установить особенного труда не составит. Но нет желания это сделать.





Конституция декларирует, что Беларусь — правовое государство. Оно действительно так. С той лишь поправкой, что права принадлежат одному всем известному человеку. А для остальных есть только обязанности и гражданский/патриотический долг.





Из любых событий надо делать выводы. Главный вывод из текущих —

нынешняя система защиты прав граждан неудовлетворительна. И она должна быть заменена

на такую, в которой все будут равны перед законом, неприкасаемых не будет на деле, а не только на словах.





Есть три ключевых государственных института, которые в любой стране призваны защищать права физических и юридических лиц, гарантировать возмещение ущерба, причиненного нарушением этих прав, определять виновных и назначать им наказания.





Речь идет о Следственном комитете, прокуратуре и судебной системе. В широком понимании они составляют систему правосудия страны. Но сегодня эти институты — инструменты в руках удержания власти. В будущем нам, гражданам Беларуси, предстоит выработать и принять такие механизмы, которые в принципе делали бы невозможной ситуацию монополизации правосудия.





Это непростая задача и с политической, и с организационной точек зрения. Но можно выдвинуть несколько принципов, которые необходимы для формирования такой системы равенства всех без исключений.





Первое. Вывод всей судебной, прокурорской и следственной системы из-под контроля одного человека.





Следственный комитет должен быть подконтролен парламенту. Председатель Следственного комитета должен либо избираться на определенный срок парламентом, либо утверждаться опять же на определенный срок парламентом по представлению президента.





Состав руководства СК должен утверждаться парламентом по представлению избранного председателя комитета на срок его полномочий. Председатель СК самостоятельно определяет организационную структуру ведомства в пределах установленных законом штатов и несет персональную ответственность за ее работоспособность.





Аналогичная процедура должно применяться и относительно Генеральной прокуратуры: генпрокурор избирается/утверждается парламентом на определенный срок, формирует с согласия депутатов свою команду, включая назначение прокуроров областей.





Но организационная структура и штаты системы прокуратуры должны устанавливаться законом. В каждой административной единице базового уровня должна быть своя прокуратура.





Прокурора района/города/ района в городе и Минска избирают депутаты местного совета. Они же дают согласие на формирование персонального состава прокуратур своей территории.





Судьи местных судов и Минска должны избираться на определенный срок местными советами. Судьи Верховного суда и областных судов избираются на аналогичный срок парламентом, возможно, по представлению президента.





Из своего состава Верховный суд избирает председателя, его заместителей. Председатель Верховного суда назначет из числа судей соотвесвтующих судов опять же на определненный срок председателей нижестоящих судов.





По моему мнению, Конституционный суд должен быть упразднен как бессмысленная декорация, его функции вполне в состоянии выполнить, например, пленум Верховного суда.





Если по какой-то причине парламент или местные советы оказываются неспособными прийти к согласию относительно формирования системы прокуратуры и СК, избрания судей, то эти задачи решает единолично президент, назначая на вакантные должности специалистов, способных выполнять эти обязанности, на тот же срок, на который их должны были бы избрать органы представительной власти.





Второе. Необходима независимая аттестационная коллегия, которая давала бы независимую профессиональную оценку юристам, претендующим на должности судей, прокурорских работников и руководителей СК всех уровней.





В нее в обязательном порядке должны включаться представители общественных объединений юристов и университетов, в которых имеются юридические факультеты. Такая коллегия могла бы формироваться совместно парламентом и президентом. Ее члены занимали бы должность в течение 6 лет при том, что каждые 2 года состав коллегии обновлялся бы на треть.





Третье и главное. Никаких иммунитетов и неприкосновенности.

Судьи, прокуроры и следователи — такие же граждане, как и все. И нарушение ими закона должно караться в общем порядке, без каких бы то ни было исключений.