Совет Европы обсудит ситуация в Беларуси 1-2 октября
Политический кризис в Беларуси станет темой дебатов на внеочередном заседании Совета Европы.
О возможной помощи Беларуси смогут высказаться главы государств и правительств Евросоюза.
Об этом сообщил председатель Евросовета Шарль Мишель в письме лидерам ЕС. Заседание состоится 1−2 октября. Как сообщалось, его дата перенесена с 24−25 сентября.
Именно на этом заседании премьер Польши Матеуш Моравецкий обещал представить «план Маршалла» для Беларуси в поддержку демократических реформ в нашей стране.
Также главы ЕС обсудят отношения с Китаем, ситуацию в Восточном Средиземноморье, укрепление стратегической автономии ЕС, а также отношения с Великобританией после Брексита.
Источник: officelife
14:01 30/09/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение