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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Совет Европы обсудит ситуация в Беларуси 1-2 октября

Политический кризис в Беларуси станет темой дебатов на внеочередном заседании Совета Европы.

О возможной помощи Беларуси смогут высказаться главы государств и правительств Евросоюза.

Об этом сообщил председатель Евросовета Шарль Мишель в  письме лидерам ЕС. Заседание состоится 1−2 октября. Как сообщалось, его дата перенесена с 24−25 сентября.

Именно на этом заседании премьер Польши Матеуш Моравецкий обещал представить «план Маршалла» для Беларуси в поддержку демократических реформ в нашей стране.

Также главы ЕС обсудят отношения с Китаем, ситуацию в Восточном Средиземноморье, укрепление стратегической автономии ЕС, а также отношения с Великобританией после Брексита.
Источник: officelife
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