Совет Европы обсудит ситуация в Беларуси 1-2 октября

О возможной помощи Беларуси смогут высказаться главы государств и правительств Евросоюза.





Об этом сообщил председатель Евросовета Шарль Мишель в письме лидерам ЕС. Заседание состоится 1−2 октября. Как сообщалось, его дата перенесена с 24−25 сентября.





Именно на этом заседании премьер Польши Матеуш Моравецкий обещал представить «план Маршалла» для Беларуси в поддержку демократических реформ в нашей стране.





Также главы ЕС обсудят отношения с Китаем, ситуацию в Восточном Средиземноморье, укрепление стратегической автономии ЕС, а также отношения с Великобританией после Брексита.







