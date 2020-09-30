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Мухи отдельно - котлеты отдельно? Белорусские силовики получили от ЕС 15 дронов

В середине сентября Госкомитет судебных экспертиз получил 15 новых дронов. Их покупку по программе “Латвия — Литва — Беларусь” профинансировал Евросоюз. Бюджет программы со стороны ЕС составляет 765 тысяч 82 евро.

Мухи отдельно - котлеты отдельно? Белорусские силовики получили от ЕС 15 дронов
ГКСЭ будет использовать дроны “при осмотре техногенных и природных катастроф, дорожно-транспортных происшествий, искать людей в лесу”. Дроны оснащены фото- и видеоаппаратурой, которая должна “существенно помочь в расследовании уголовных дел”, передает euroradio.fm

Депутаты Европарламента в сентябрьской резолюции по ситуации в Беларуси настаивают, что “любые переводы фондов ЕС текущему правительству Беларуси и контролируемым государством проектам” должны быть заморожены.

Финансирование белорусского гражданского общества со стороны ЕС, напротив, должно быть увеличено.

Резолюция носит “рекомендательный характер”. Сотрудничество структур Евросоюза с белорусскими властями продолжается.

— Эти проекты были одобрены в прошлом году государствами-участниками, есть подписанные контракты и есть наши договорённости. Несмотря на сложившуюся ситуацию, мы действуем согласно установленных процедур по контрактам. 

Контракты действуют, и пока нет решений насчёт того, что можно что-то не делать по контрактам. Эта программа ещё идёт и будет ещё два года как минимум, — рассказывает Еврорадио заведующая отделением программ сотрудничества “Латвия — Литва — Беларусь” Бируте Иселла.

Госкомитет судебных экспертиз — организация, сотрудники которой проводили почерковедческие экспертизы перед регистрацией кандидатов в президенты Беларуси на выборах 2020 года. 

Из почти 365 тысяч подписей за Виктора Бабарико недействительными признаны почти 200 тысяч, большая часть — как раз после почерковедческой экспертизы. Экспертизы “почерковедов” из ГКСЭ фактически поставили крест на выдвижении Валерия Цепкало кандидатом в президенты.

Тем не менее Госкомитет судебных экспертиз получил дроны, в покупку которых были вложены средства от Евросоюза. На этом фоне парадоксальными выглядят утверждения Лукашенко и других представителей белорусских властей о том, что Западом организованы и проплачены протестные акции, проходящие в связи с президентскими выборами. 

Это что же, пока одни “кукловоды” шатают режим, другие его поддерживают?
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