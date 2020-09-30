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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Тихановская назначила представителей по правам человека и экономическим реформам

Светлана Тихановская назначила представителей по правам человека и экономической реформам, сообщает Telegram-канал "Пул Первой".

Гарри Погоняйло


Представителем по правам человека стал известный юрист Гарри Погоняйло. В частности, он был адвокатом по делам Павла Шеремета и Дмитрия Завадского. Более 20 лет Погоняйло является заместителем председателя правозащитного Белорусского Хельсинкского комитета.

Алесь Алехнович

Представителем по экономическим реформам стал экономист Алесь Алехнович. Это вице-президент аналитического центра CASE-Belarus, который занимается изучением экономики, а также разработкой экономических реформ для Беларуси.

"Режим Александра Лукашенко не только нелегитимен, он больше не справляется со своими задачами. Мы не можем бездействовать и наблюдать, как страна всё больше погружается в кризис", — прокомментировала Тихановская эти назначения.
Еврорадио
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