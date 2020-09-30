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Меркель не признала Лукашенко и подтвердила встречу с Тихановской

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Германия не признает избрание Александра Лукашенко президентом Беларуси и подтвердила предстоящую встречу с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской.

Меркель не признала Лукашенко и подтвердила встречу с Тихановской
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия не признает избрание Александра Лукашенко президентом Беларуси, призвала его вступить в диалог с оппозицией и прекратить насилие против ее представителей и активистов, передает  РИА Новости.

"Мы не признаем избрание президента Лукашенко. Мы призываем его вступить в диалог со своим народом без вмешательства Востока и Запада. Мы осуждаем то, что там каждодневно происходит, а именно - ликвидацию демократического процесса, насилие против оппозиции", - заявила Меркель, выступая в бундестаге.

"В ближайшее время я встречусь с оппозиционеркой Тихановской", - добавила она (цитата по ТАСС). 

При этом Меркель отметила, что восхищается мужеством женщин, которые выходят на улицы белорусских городов.

Ранее сообщилось, что Светлана Тихановская посетит Берлин 5-6 октября. В ее телеграме накануне такде появилась информация, что в рамках визита планируется встреча с Ангелой Меркель.
"Белорусский партизан"
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