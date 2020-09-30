Неделю назад состоялась инаугурация Александра Лукашенко, о которой заранее не предупреждали. То есть «закрытая вечеринка» в очень узком кругу, чисто для «своих», куда остальных граждан страны «не позвали». Просто известили постфактум.





Порядка двух десятков стран уже не признали легитимность Лукашенко, среди которых – Германия, Франция, Дания, Канада, Латвия, Литва, Польша, Словакия, США, Украина, Чехия, Эстония. Причем это наши соседи, а также еще недавно – партнеры нашего государства.





Десятки стран Азии и Африки просто никак на наши события не отреагировали. Им это «фиолетово». Другими словами, мало кто признал новый срок Лукашенко. Даже Путин не поздравил с инаугурацией, только с «победой» на выборах. Такая вот двусмысленность.





В то же время все большее число стран признает Координационный Совет в качестве представителя белорусского народа. Это не единственный, а всего лишь еще один показатель того, что в рамках одного, с формальной точки зрения, государства, мы имеем две страны. Причем очень разные.





У этих двух стран даже символика – герб и флаг – разная. И главы государств разные. Ментально, по уровню культуры и экономического развития эти «страны» тоже очень разные.





В одной из них идеалом является сталинский СССР, нищий колхоз за «железным занавесом», но с АЭС, а еще желательно бы – с космодромом и ядерной бомбой. Или хотя бы с дубинкой. «Чарка и шкварка» здесь предел мечтаний, а что такое закон, свобода и права человека даже не представляют. Сам Лукашенко метко назвал свою страну «обрубком СССР». И как всякий обрубок, всякая часть, все это нежизнеспособно без целого.





Лукашенко и сам явно «ащущает» (хотя, вероятно, и не хочет признаться даже себе), что его система, его «обрубок» сам по себе – ничто. Ему надо на ком-то паразитировать, чтобы выжить. На России или же на другой Беларуси. Или на обоих сразу, как это еще недавно было.





Но и одна, и другая стороны всё меньше горят желанием кормить прожорливого и все более бесполезного нахлебника. Остается только заставить силой, как эту новую Беларусь, или опять обмануть, как Россию. Однако в долгосрочной перспективе эта схема работать не будет.





В принципе Лукашенко занят невыполнимой задачей соединения своего «обрубка» с «восточным» при условии сохранения суверенитета. В принципе это невозможно, ибо у нас уже сформировалась совсем страна, вовсе не «обрубок СССР», а вполне самостоятельное, европейское государство. Вероятно, это даже около 90% граждан, проживающих на данной территории.





Ушли времена, когда 90% белорусов ностальгировали по СССР. Подавляющее большинство граждан Беларуси ментально – это граждане независимой европейской страны, исповедующие соответствующие ценности. Вождизм им уже чужд. Поэтому

шансов у «обрубков» в действительности уже нет, хотя они и вооружены и сплочены в «вертикаль».

Разве что именно «воссоединиться» с «большим братом», но и этот вариант является для них поражением.









Итак, вторая Беларусь – вполне современная, европейская, открытая миру страна с развитым частным бизнесом и конкурентоспособными на мировом рынке отраслями экономики. Это страна передовых технологий, развитой самобытной культуры, гибкого, креативного инновационного бизнеса.





Я не преувеличиваю. Еще недавно я и сам думал, что нам до всего этого очень далеко, но теперь уже так не думаю. Просто все это новое было в тени старого, замшелого и неконкурентоспособного, теперь же оно стало выходить на первый план.





Лукашенко прав, когда говорит, что в стране сформировался новый класс. Только это не допотопные «буржуйчики», это люди XXI века. И да, эти люди хотят, чтобы и власть соответствовала XXI веку, а не отсталому советскому колхозу.





Понятно, что теперь старая Беларусь будет стараться это новое уничтожить или нейтрализовать его влияние, поскольку ее руководство поняло, что всё это никак не вписывается в концепцию «обрубка ССС» и даже является враждебным их идеологии возвращения в «светлое» сталинское прошлое с его «железным занавесом».





Лукашенко уверен, что Беларусь и Россия могут запросто обойтись без стран Запада. По его словам, у Беларуси и России есть все, чтобы обеспечить самих себя. По его словам, в Беларуси и России прекрасно развиты промышленность и сельское хозяйство, поэтому они могут накормить и одеть людей. У двух стран достаточно ресурсов и хорошая научно-техническая база.





«Чего нам не хватает? Надо собраться, наметить общие планы и действовать, обеспечивая всем необходимым наших людей».





Однако в этой «самодостаточности» имеется серьезная недостаточность. Старая административная система не мыслит себя вне паразитарного отношения к России (которая в существенной степени ушла вперед) и к новой Беларуси, во многом связанной и с Западом, и с Россией.





Эти система принципиально несамодостаточна, а ее адепты не развиваются сами и мешают делать это и остальной стране. Всё на что они еще способны, так это цепляться за власть «холодеющими пальцами». Но время идет, а пальцы слабеют.





В принципе ничего необычного у нас не происходит. Из истории видно, что в процессе развития страна сначала как бы делится на две, живущих как бы в параллельных мирах, а потом утверждается новая реальность.









Это не заговор западных кукловодов. Новое вызревает в недрах старого – часто незаметно для многих, особенно для власти, если она косная и замшелая, – а потом новое неизбежно выходит на первый план. Либо эволюционным путем, либо путем революции.