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Карбалевич: Путин показал Лукашенко его место

28 сентября открылся VII Форум регионов Беларуси и России, на подобных мероприятиях традиционно присутствует много высоких чиновников.


Последние несколько лет на форумах присутствовали  главы государств Путин и Лукашенко.

По мнению Валерия Карбалевича, на этот раз форум проходит в режиме видеоконференции, и это непросто так.

Ранее планировалось, что на форум из Российской Федерации приедет внушительная делегация, которую возглавит председатель Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко.

Однако приезжать в Беларусь в Москве передумали, обосновывая это коронавирусом.

Но в таком случае, почему российские губернаторы приезжают в Минск каждый день? Их не смущает эпидемиологическая обстановка в стране?

По мнению политика, это политическое решение Москвы, чтобы  снизить статус упомянутого мероприятия.

А заодно такой шаг указывает Александру Лукашенко на то, что его президентский статус снижен и в глазах Кремля, не говоря уже о Западе, полагает политик.

Москве это необходимо для того, чтобы он не питал больших иллюзий, не отступал от сочинских договоренностей.

Как итог, действующая политика Беларуси свелась к контактам с российскими губернаторами.
Spektr.by
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