Карбалевич: Путин показал Лукашенко его место
28 сентября открылся VII Форум регионов Беларуси и России, на подобных мероприятиях традиционно присутствует много высоких чиновников.
Последние несколько лет на форумах присутствовали главы государств Путин и Лукашенко.
По мнению Валерия Карбалевича, на этот раз форум проходит в режиме видеоконференции, и это непросто так.
Ранее планировалось, что на форум из Российской Федерации приедет внушительная делегация, которую возглавит председатель Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко.
Однако приезжать в Беларусь в Москве передумали, обосновывая это коронавирусом.
Но в таком случае, почему российские губернаторы приезжают в Минск каждый день? Их не смущает эпидемиологическая обстановка в стране?
По мнению политика, это политическое решение Москвы, чтобы снизить статус упомянутого мероприятия.
А заодно такой шаг указывает Александру Лукашенко на то, что его президентский статус снижен и в глазах Кремля, не говоря уже о Западе, полагает политик.
Москве это необходимо для того, чтобы он не питал больших иллюзий, не отступал от сочинских договоренностей.
Как итог, действующая политика Беларуси свелась к контактам с российскими губернаторами.
09:34 30/09/2020
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