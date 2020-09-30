Карбалевич: Путин показал Лукашенко его место





Последние несколько лет на форумах присутствовали главы государств Путин и Лукашенко.





По мнению Валерия Карбалевича, на этот раз форум проходит в режиме видеоконференции, и это непросто так.





Ранее планировалось, что на форум из Российской Федерации приедет внушительная делегация, которую возглавит председатель Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко.





Однако приезжать в Беларусь в Москве передумали, обосновывая это коронавирусом.





Но в таком случае, почему российские губернаторы приезжают в Минск каждый день? Их не смущает эпидемиологическая обстановка в стране?





По мнению политика, это политическое решение Москвы, чтобы снизить статус упомянутого мероприятия.





А заодно такой шаг указывает Александру Лукашенко на то, что его президентский статус снижен и в глазах Кремля, не говоря уже о Западе, полагает политик.





Москве это необходимо для того, чтобы он не питал больших иллюзий, не отступал от сочинских договоренностей.





Как итог, действующая политика Беларуси свелась к контактам с российскими губернаторами.