1 октября ситуацию в Беларуси обсудят на саммите ЕС
Главы государств и правительств Евросоюза обсудят на саммите 1-2 октября ситуацию в Беларуси, отравление Алексея Навального, а также конфликт в Нагорном Карабахе.
Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель в письме в адрес лидеров стран сообщества, пишет ТАСС.
Саммит должен был состояться еще неделю назад, но был перенесен в связи с подозрением на заражение коронавирусом главы Евросовета Шарля Мишеля.
Также среди тем саммита — взаимоотношения ЕС с Китаем, Турцией, Великобританией, экономические вопросы.
08:55 30/09/2020
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