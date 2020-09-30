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1 октября ситуацию в Беларуси обсудят на саммите ЕС

Главы государств и правительств Евросоюза обсудят на саммите 1-2 октября ситуацию в Беларуси, отравление Алексея Навального, а также конфликт в Нагорном Карабахе.


Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель в письме в адрес лидеров стран сообщества, пишет ТАСС.

Саммит должен был состояться еще неделю назад, но был перенесен в связи с подозрением на заражение коронавирусом главы Евросовета Шарля Мишеля.

Также среди тем саммита — взаимоотношения ЕС с Китаем, Турцией, Великобританией, экономические вопросы.
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