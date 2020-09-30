1 октября ситуацию в Беларуси обсудят на саммите ЕС





Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель в письме в адрес лидеров стран сообщества, пишет ТАСС





Саммит должен был состояться еще неделю назад, но был перенесен в связи с подозрением на заражение коронавирусом главы Евросовета Шарля Мишеля.





Также среди тем саммита — взаимоотношения ЕС с Китаем, Турцией, Великобританией, экономические вопросы.



