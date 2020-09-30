+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Претенденты на Шнобеля: российские исследователи назвали причиной белорусских протестов недостаточную интеграцию с Россией

Смешно всем, кто хоть немного знаком с ситуацией! Но подобные исследования претендуют на аналитику.

Претенденты на Шнобеля: российские исследователи назвали причиной белорусских протестов недостаточную интеграцию с Россией
Эксперты СОНАР выдвинули гипотезу, что причина белорусского протестного резонанса в этом году — отсутствие значимых результатов интеграции Беларуси.

Рука Запада


«Рука Запада. НКО в Беларуси и поствыборный политический кризис». Так называется новая работа, подготовленная Научно-исследовательским центром проблем интеграции стран-участниц Евразийского экономического союза «Союзный нарратив 2050» (СОНАР-2050).

Исследование, как следует из названия, практически полностью посвящено «руке Запада», которая, финансируя белорусские НКО, спровоцировала политический кризис в Беларуси.

Что касается доказательств  западного влияния на протесты, то тут приводится убойный аргумент – заявления об этом Александра Лукашенко.   

Хотя протестующие говорят, что основными причинами их выхода на улицы являются фальсификация выборов и насилие над людьми, об этом в исследовании не упоминается, кроме фразы о «не всегда верных действиях белорусских силовиков».

При этом львиная доля работы посвящена финансированию белорусских некоммерческих организаций со стороны Запада. Казалось бы, вот и все, заговор раскрыт, виновные найдены.  Но российские эксперты пошли дальше и глубже.

Интеграционный тупик


«Свою гипотезу рискнём выдвинуть мы. Вполне возможно, что причина протестного резонанса в этом году — отсутствие значимых результатов интеграции Беларуси», - пишут авторы исследования.

Они, разумеется, не считают, что те, кто протестует сегодня против Александра Лукашенко, одновременно являются сторонниками союзной интеграции. Как поясняют российские эксперты, речь идет о том, что Беларусь как бы зависла в геополитическом вакууме между евроатлантическим и евразийским пространством.

«До тех пор, пока Лукашенко опирался на широкую поддержку избирателей и декларировал чёткий внешнеполитический курс на союзные России интеграционные объединения, оппозиция и её покровители осознавали бесперспективность попыток взять власть. Такую возможность они почувствовали только в этом году, а уверенность в своих силах им, как ни странно, придали сам Лукашенко и его пресловутая политика многовекторности.

Глупо отрицать, что НКО работали и будут работать по белорусскому направлению. Чтобы эффективно противостоять этой работе, нужно идти по пути РФ и принимать законы, ставящие ориентированные на третьи страны НКО в жёсткие рамки. Однако точно так же сложно отрицать, что работа третьего сектора в 2016–2020 гг. была лишь половиной их успеха, тогда как успехи союзной и еграции могли эту работу полностью обесценить», - говорится в работе СОНАР.
Александр Даутин, Thinktanks.by
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Алесь Чайчыц
Беларускія пратэсты: пат?
Владимир Подгол
Власть мертвеца
Уладзiмiр Някляеў
КАК ОКАЗАЛОСЬ
Лев Марголин
О БЕЛАРУСКОМ НАРОДЕ ПУТИНЕ И ЛУКАШЕНКО
Людмила Мирзаянова
В ОЖИДАНИИ НАГРАДЫ ХОЗЯИНА
Павел Знавец
Безумство агрофюрера
Анатолий Лебедько
Оскотинившиеся силовики Про милицию и базу данных...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]