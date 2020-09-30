Эксперты СОНАР выдвинули гипотезу, что причина белорусского протестного резонанса в этом году — отсутствие значимых результатов интеграции Беларуси.





Рука Запада





«Рука Запада. НКО в Беларуси и поствыборный политический кризис». Так называется новая работа, подготовленная Научно-исследовательским центром проблем интеграции стран-участниц Евразийского экономического союза «Союзный нарратив 2050» (СОНАР-2050).





Исследование, как следует из названия, практически полностью посвящено «руке Запада», которая, финансируя белорусские НКО, спровоцировала политический кризис в Беларуси.





Что касается доказательств западного влияния на протесты, то тут приводится убойный аргумент – заявления об этом Александра Лукашенко.





Хотя протестующие говорят, что основными причинами их выхода на улицы являются фальсификация выборов и насилие над людьми, об этом в исследовании не упоминается, кроме фразы о «не всегда верных действиях белорусских силовиков».





При этом львиная доля работы посвящена финансированию белорусских некоммерческих организаций со стороны Запада. Казалось бы, вот и все, заговор раскрыт, виновные найдены. Но российские эксперты пошли дальше и глубже.





Интеграционный тупик





«Свою гипотезу рискнём выдвинуть мы. Вполне возможно, что причина протестного резонанса в этом году — отсутствие значимых результатов интеграции Беларуси», - пишут авторы исследования.





Они, разумеется, не считают, что те, кто протестует сегодня против Александра Лукашенко, одновременно являются сторонниками союзной интеграции. Как поясняют российские эксперты, речь идет о том, что Беларусь как бы зависла в геополитическом вакууме между евроатлантическим и евразийским пространством.





«До тех пор, пока Лукашенко опирался на широкую поддержку избирателей и декларировал чёткий внешнеполитический курс на союзные России интеграционные объединения, оппозиция и её покровители осознавали бесперспективность попыток взять власть. Такую возможность они почувствовали только в этом году, а уверенность в своих силах им, как ни странно, придали сам Лукашенко и его пресловутая политика многовекторности.





Глупо отрицать, что НКО работали и будут работать по белорусскому направлению. Чтобы эффективно противостоять этой работе, нужно идти по пути РФ и принимать законы, ставящие ориентированные на третьи страны НКО в жёсткие рамки. Однако точно так же сложно отрицать, что работа третьего сектора в 2016–2020 гг. была лишь половиной их успеха, тогда как успехи союзной и еграции могли эту работу полностью обесценить», - говорится в работе СОНАР.