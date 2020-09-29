+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

"Александр Григорьевич, хотя бы назовите ваши требования!"

"Новая газета" опубликовала эмоциональное обращение к Александру Лукашенко в связи с арестом политтехнолога Виталия Шклярова.

"Александр Григорьевич, хотя бы назовите ваши требования!"
Издание в первом же абзаце обращения предупреждает: "«Новая газета» вынуждена вести переговоры с террористом, чтобы наш автор Виталий Шкляров вышел на свободу".

Виталий Шкляров, политконсультант и постоянный автор «Новой», два месяца находится в минском СИЗО. К нему применяются пытки, 29 сентября у него подтвердился коронавирус. Редакция «Новой» вынуждена обратиться к Александру Лукашенко с просьбой об освобождении заложника, а к МИД и России — выступить в качестве посредника.

Шклярова задержали, когда он приехал из США к больной матери. Формально его обвиняют в «организации действий, грубо нарушающих общественный порядок». Пытаются выставить чуть ли серым кардиналом белорусских протестов — для чего, впрочем, нет ни единого основания. Обвинение выстроено на основе предположений: раз уж политконсультант оказался в Беларуси накануне выборов, значит, это было частью заговора против Александра Лукашенко.

Но Шкляров прилетел в родную страну вместе со своим восьмилетним сыном и в Беларуси занимался семейными делами. Профессиональные революционеры так не действуют. О гипотетическом характере обвинений свидетельствует практически полное отсутствие следственных действий: за два месяца состоялось два допроса и одна очная ставка.

29 сентября Шклярову на два месяца продлили срок заключения под стражу. У его матери должна состояться сложная операция, теперь она, находясь в тяжелейшем состоянии, думает лишь о том, что происходит в тюрьме с ее сыном. Автора «Новой газеты» фактически держат в качестве заложника. К кампании по его защите уже присоединились политологи, страны ЕС и представители США.

Александр Григорьевич! Хотя бы назовите ваши требования".

Обращение так и называется "Освободите заложника!" правда, в нашей в стране таких заложников более сотни, а по большому счету, -- несколько миллионов.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Алесь Чайчыц
Беларускія пратэсты: пат?
Владимир Подгол
Власть мертвеца
Уладзiмiр Някляеў
КАК ОКАЗАЛОСЬ
Лев Марголин
О БЕЛАРУСКОМ НАРОДЕ ПУТИНЕ И ЛУКАШЕНКО
Людмила Мирзаянова
В ОЖИДАНИИ НАГРАДЫ ХОЗЯИНА
Павел Знавец
Безумство агрофюрера
Анатолий Лебедько
Оскотинившиеся силовики Про милицию и базу данных...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]