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Светлана Тихановская провела переговоры с лидерами стачкомов

Светлана Тихановская провела переговоры с лидерами стачкомов белорусских предприятий, сообщает Telegram-канал "Пул Первой".

 

На онлайн-встрече присутствовали лидеры стачкомов МТЗ, МАЗа, МЗКТ, "Гродноазота", "Белкалия", "Нафтана", "Белкоммунмаша", МЭТЗ, "Белоруснефти". Они продолжают активно выходить на протесты, блокировать работу внутри заводов, ведут переговоры с начальством и устраивают "итальянские забастовки".

На встрече присутствовал также представитель фонда BYSOL Ярослав Лихачевский. По его словам, фонд готов финансово помочь бастующим, включая и оплату необходимой им юридической помощи.
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