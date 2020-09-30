Светлана Тихановская провела переговоры с лидерами стачкомов





На онлайн-встрече присутствовали лидеры стачкомов МТЗ, МАЗа, МЗКТ, "Гродноазота", "Белкалия", "Нафтана", "Белкоммунмаша", МЭТЗ, "Белоруснефти". Они продолжают активно выходить на протесты, блокировать работу внутри заводов, ведут переговоры с начальством и устраивают "итальянские забастовки".





На встрече присутствовал также представитель фонда BYSOL Ярослав Лихачевский. По его словам, фонд готов финансово помочь бастующим, включая и оплату необходимой им юридической помощи.