Сергею Тихановскому продлили срок ареста на два месяца





Напомним, что Сергей Тихановский находится под стражей с мая 2020 года в рамках уголовного дела по статье «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок». Он был задержан в ходе провокации, целью которой было не допустить участие Тихановского в выборах. Однако в выборах вместо мужа решила участвовать Светлана. Теперь белорусские власти не могут остановить протесты, которые спровоцировали эти выборы. Ряд политиков, в том числе Тихановский, были арестованы с целью не допустить этих протестов, пресечь недовольство на корню. Но итог оказался прямо противоположным.



