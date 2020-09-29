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В Минске объявили об ответных санкциях в отношении стран Балтии

В МИД Беларуси прокомментировали встречу президента Франции Эммануэля Макрона и Светланы Тихановской в Литве, а также рассказали о вводе ответных санкций в отношении стран Балтии, пишет TUT.BY.



«В принципе, создается стойкое ощущение, что в Литве появилась новая достопримечательность, которую всем обязательно навязывают для посещения. С профессиональной точки зрения скажу, что не нужно тешить себя иллюзиями. Некие поспешные контакты со странными субъектами не имеют и не будут иметь никакого практического смысла», — заявил официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Он отметил, что в дипломатии достаточно всеми признаваемых цивилизованных инструментов, с помощью которых можно вести диалог и отстаивать интересы.


«На этом фоне нам, например, сложно комментировать алогичные эмоциональные телодвижения, порой граничащие с истерикой, наших балтийских соседей. Расширили санкционные списки… Что ж, с сегодняшнего дня, как и обещали, мы также вводим в действие ответные симметричные ограничительные меры по каждой из этих стран», — добавил Анатолий Глаз.

Кто именно будет включен в санкционный список Беларуси, в МИД не уточнили.

Напомним, 31 августа внешнеполитические ведомства Латвии и Эстонии, а также МВД Литвы заявили, что Александру Лукашенко и еще 29 белорусским официальным лицам запрещен въезд в страны Балтии. 25 сентября в список добавили порядка еще 100 человек.

Страны ЕС ранее принципиально договорились о необходимости ввести санкции против ряда белорусских чиновников, однако о составе списка возникли разногласия. В частности, не все государства согласились с включением в список Лукашенко. Такой подход разочаровал представителей стран Балтии, которые выступают за более жесткие меры. Они решили ввести санкции самостоятельно.

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