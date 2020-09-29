Международная реакция не заставила себя ждать. Отреагировать успели ОДКБ и НАТО, Россия и США, некоторые страны ЕС и ООН. Все осудили эскалацию между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе и призвали немедленно остановить насилие.





- Республика Беларусь глубоко обеспокоена резкой эскалацией обстановки и активными боевыми действиями с применением тяжелых видов вооружений и авиации в зоне нагорно-карабахского конфликта, - такое заявление сделали в МИД Беларуси. - Не только призываем, но и искренне просим обоих важных для нас партнеров - Азербайджан и Армению - прекратить боевые действия, отказаться от применения оружия и найти способы мирного урегулирования ситуации, в том числе в рамках «Минской группы ОБСЕ». Подтверждаем готовность оказать любое необходимое содействие в продвижении диалога сторон в этом и иных приемлемых для них форматах. Главное сегодня - как можно быстрее остановить кровопролитие и избежать новых жертв. Человеческие жизни бесценны, поэтому крайне важно приложить все усилия для сохранения мира и спокойствия в регионе.





Описывая события в Нагорном Карабахе, информационные агентства часто употребляют словосочетание «Минская группа ОБСЕ». «Комсомолка» разобралась, что это за термин и причем тут Минск.





Итак, термин «Минская группа ОБСЕ» появился в 1992 году. После того как Армения и Азербайджан стали членами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), переговоры о прекращении войны стали вестись на международном уровне.





Первая встреча прошла 24 марта 1992 года в Хельсинки - именно там Армения, Азербайджан, Беларусь, Чехия, Словакия, Франция, Германия, Италия, Россия, Швеция, Турция и США решили созвать конференцию, цель которой - прекращение огня.





Белорусская сторона тогда предложила Минск для проведения финальных переговоров - отсюда и возникло название «Минская конференция», или «Минская группа». Правда, до финала в белорусской столице дело не дошло по сей день: предварительные переговоры проводились в Риме, Мадриде и других городах, но только не у нас.





Правда, в Минске сопредседатели «Минской группы» все-таки были: в 2015 году представители Франции, России и США встречались с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем. Тот визит наш министр назвал «историческим» и заявил о готовности Беларуси внести свой вклад, как мы делали это в контексте украинского кризиса.





ЕСТЬ ВОПРОС





Могут ли отправить в Нагорный Карабах белорусских миротворцев?





- Да, у нас есть миротворческая рота в составе 103-й воздушно-десантной бригады, программ подготовки которой совместима с программой миротворцев НАТО и европейских стран, - рассказал «Комсомолке» военный аналитик Александр Алесин. - Они уже на протяжении нескольких лет готовятся, у них в инструкторах были канадские, польские, английские офицеры, они обладают всеми необходимыми навыками для ведения миротворческой операции под эгидой ООН, ОБСЕ и по мандату с НАТО.





- Кто может принять решение об их отправке в Нагорный Карабах?





- Во-первых, нужно согласие обеих конфликтующих сторон - то есть Азербайджана и Армении. Во-вторых, естественно, нужен приказ нашего главнокомандующего - Александра Лукашенко. Плюс все военнослужащие все должны написать личные заявления. Согласно законодательству у нас это дело добровольное. Военнослужащие контрактной службы пишут личное заявление и после одобрения главнокомандующего могут следовать для выполнения миротворческой операции. И такая ситуация вполне возможна.





Напомним, с Арменией нас связывают обязательства по ОДКБ, а с Азербайджаном у нас тесные торговые отношения в сфере вооружения.