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Тихановская: Народ Беларуси выступает за новые выборы в этом году

Беларусский народ выступает за проведение новых выборов в этом году, поэтому именно выборы должны быть темой международных переговоров


Об этом заявила Светлана Тихановская после встречи с президентом Франции Макроном.

По ее словам, ОБСЕ – лучшая платформа для таких переговоров. И она готова говорить со всеми сторонами – в том числе с Россией – об организации переговоров и выходе Беларуси из кризиса.

«На кону – человеческие жизни. Чем дольше мы погружаемся в кризис, тем больше он забирает жертв. Поэтому мы заинтересованы приступить к переговорам как можно быстрее. И я благодарна Франции за оказанное внимание. Эммануэль Макрон отлично информирован о беларусской ситуации, следит за событиями и поддерживает беларусов в нашей борьбе за свободу», - подчеркнула Тихановская.
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