Руководитель МИД Германии: Лукашенко отверг все предложения о диалоге
Александр Лукашенко отклонил все предложения диалога и делает ставку на насилие. ЕС должен ответить на это, заявил руководитель МИД Германии Хайко Маас на общеполитических дебатах Генеральной Ассамблеи ООН.
"Мы неоднократно призывали Лукашенко поддержать национальный диалог при посредничестве ОБСЕ. Однако он отверг все предложения и продолжает идти по пути насилия и подавления [протестов]", — передает ТАСС слова главы немецкой дипломатии.
По мнению Мааса, действия Лукашенко должны иметь последствия, если международное сообщество серьезно относится к ценностям и международным соглашениям.
Общеполитические дебаты проходят на Генассамблее ООН с 22 по 29 сентября в формате заранее записанных видеовыступлений.
19:21 29/09/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение