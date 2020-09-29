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Включить в состав России: Жириновский предложил решение конфликта в Карабахе

Глава ЛДПР считает, что только так можно будет закончить войну в спорном регионе

  


Одиозный российский политик Владимир Жириновский предложил весьма "оригинально" решить возобновившийся на выходных конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за спорного Нагорного Карабаха.

Об этом он сказал, выступая на пресс-конференции своей партии – Либерально-демократической партии России – еще 24 июля, однако СМИ обратили внимание на его слова лишь сейчас.

"Решение только одно – придать международный статус, не Армения и не Азербайджан. Или включить в состав России. Назад в состав России! Бакинская губерния, Ереванская губерния и Степанакертский район Краснодарского края. Иначе будет вечная война и кончиться может катастрофой. Плотину взорвут, затопит города. Где-то атомная станция – Чернобыль сделают. Это очень тяжело!" – сказал Жириновский.

Напомним, что 27 сентября между Арменией и Азербайджаном возобновились обмены артиллерийскими атаками. Стороны заявляют о потерях в подразделениях противника, однако азербайджанские военные отрицают гибель своих солдат, подтверждая лишь потери среди мирного населения.

Многие страны мира, в том числе Беларусь, уже призвали Баку и Ереван сесть за стол переговоров.
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