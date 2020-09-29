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Карбалевич: Макрон примеряет на себя роль главного европейского политика, поэтому белорусский вопрос для него важен

Владимир Путин пообещал западным политикам разобраться с кризисом в Беларуси, заявил «Белорусскому партизану» политолог Валерий Карбалевич.

Карбалевич: Макрон примеряет на себя роль главного европейского политика, поэтому белорусский вопрос для него важен
– Сегодня Макрон пообещал Тихановской помочь в организации переговоров под эгидой ОБСЕ по разрешению политического кризиса в Беларуси. Насколько реальной выглядит такая перспектива?  

– Эта перспектива выглядит совершенно нереальной. По одной простой причине: белорусские власти не собираются вступать ни в какие переговоры ни с кем – особенно с Тихановской и с протестующим народом. 

Они не признают в народе политического субъекта, с которым можно было бы вести диалог.

– Ранее Путин предостерег Запад от внешнего вмешательства в дела Беларуси. А теперь некоторые СМИ пишут, что Макрон чуть ли не согласовывал свою позицию с Кремлем. Как думаете, какие на самом деле отношения между ними по белорусскому вопросу?

– Думаю, дискуссия шла примерно в таком стиле. Западные политики (прежде всего Макрон и Меркель) сказали: в Беларуси после выборов ненормальная ситуация, нужно что-то делать. На что Путин ответил: это не ваша, а наша сфера влияния, поэтому не лезьте сюда, мы сами разберемся.  

На что Макрон и Меркель сказали: хорошо, мы не возражаем, что это ваша сфера влияния, но так разберитесь, чтобы мир не видел гражданскую войну в Беларуси, стрельбу на улицах.

Видимо, Путин пообещал им разобраться, что и пытается сделать, как он это понимает с учетом своих интересов. 

Такая попытка была предпринята в Сочи, где президент России с одной стороны продемонстрировал главе Беларуси поддержку, а с другой – предложил механизм медленного, постепенного ухода Лукашенко из власти.

– Какой может быть реакция Кремля на встречу Макрона с Тихановской?

– Стандартно негативной. Путин сегодня уже заявил о беспрецедентном внешнем давлении на Беларусь после президентских выборов.

– Макрон неделю назад выступил по белорусскому вопросу в ООН, затем заявил, что Лукашенко должен уйти, сегодня встретился в Вильнюсе с Тихановской. Почему президент Франции вообще активизировался на белорусском направлении и занимается нашей страной?

– Макрон сегодня претендует на то, чтобы быть главным европейским политиком. Меркель, другой европейский тяжеловес, заявила о скором уходе на пенсию. А кто тогда остается? Остается Макрон, который сейчас и примеряет на себя роль главного европейского политика.

А коль так – значит, он должен заниматься не только проблемами Франции и Евросоюза, но и проблемами на периферии ЕС.

С другой стороны, Франция – страна, для которой демократические ценности очень важны. А белорусский вопрос – это вопрос демократии.

От редакции. В момент подготовки материала стала азвеастна предварительная реакция Кремля: встречу Эммануэля Макрона со Светланой Тихановской прокомментировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков:

"Президент Франции встретился с гражданкой Беларуси. Это право и президента Франции, и гражданки Беларуси. Мы уважаем право и его, и ее", - заявил Песков.

Кстати, на следующей неделе с Тихановской планирует встретиться Меркель. В Кремле будущую встречу прокомментируют также невнятно?
"Белорусский партизан"
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