Тихановская встретится с Меркель













"[Встреча] с кабинетом Ангелы Меркель, — говорила Тихановская. — А также ряд других встреч в Европе".





Светлана Тихановская сказала, что некоторые встречи будут проходить онлайн. По её словам, цель этих контактов — поиск мирного разрешения ситуации в Беларуси.





Во вторник в Вильнюсе состоялась встреча президента Франции Эммануэля Макрона и Светланы Тихановской. Макрон надеется, что благодаря подключению ОБСЕ удастся начать диалог между властями Беларуси и оппозицией. Он пригласил Тихановскую в Париж выступить перед французским парламентом.