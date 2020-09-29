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Тихановская встретится с Меркель

Светлана Тихановская рассказала Международному французскому радио, что у неё запланирована встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель. Она должна пройти на следующей неделе.




"[Встреча] с кабинетом Ангелы Меркель, — говорила Тихановская. — А также ряд других встреч в Европе".

Светлана Тихановская сказала, что некоторые встречи будут проходить онлайн. По её словам, цель этих контактов — поиск мирного разрешения ситуации в Беларуси.

Во вторник в Вильнюсе состоялась встреча президента Франции Эммануэля Макрона и Светланы Тихановской. Макрон надеется, что благодаря подключению ОБСЕ удастся начать диалог между властями Беларуси и оппозицией. Он пригласил Тихановскую в Париж выступить перед французским парламентом.
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