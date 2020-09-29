"Режим отбросил даже внешние правила приличия и портит, простите, воздух в гостиной, и его ничто не остановит в попытке удержать власть". Политолог Сергей Марцелев по просьбе «Белорусского партизана» подвел итог 50 дням протеста.





- В Беларуси уже 51 день длятся протесты, вызванные фальсификацией президентских выборов и беспрецедентным насилием со стороны властей. Как изменилось общество и что происходит с белорусской властью?





- Первые пятьдесят - возраст зрелости протеста. Общество лучше представляет себе, к чему необходимо стремиться. Оглядываясь назад участники политического конфликта могут сделать вывод из собственных ошибок, но, увы, склонны их повторять.





Не совсем корректно отсчитывать историю нынешнего белорусского противостояния от дня выборов. Уголовные дела, насилие и массовые аресты начались гораздо раньше. С очередей к сборщикам подписей, цепей солидарности, очередей за питьевой водой в столице, очередей в приемную КГБ с ходатайством за Виктора Бабарико. Массовых предвыборных пикетов "трёх граций". Первых политэмигрантов новой волны.









В таком расширенном календарном коридоре и стоит оценивать происходящее.

На сегодняшний день можно констатировать правовой дефолт государства.

Оно игнорирует те формальные правила игры, правовые нормы, которое создавало само. Уровень насилия давно вышел за рамки, которое делегировало государству общество. Но попытка задавить протест запугиванием и демонстративной жестокостью имеет обратную сторону - у каждой жертвы карательных операций есть друзья, родственники, они, прежде, возможно, аполитичные, постигают, что политика - это данность и в стороне здесь трудно остаться.





Таким образом число оппонентов режима - как явных, так и скрытых - только растет. Режим исподволь помогает мобилизации общества по другую сторону баррикад, не даёт отвлечься и забыть о произошедшем.





К правовому дефолту стоит добавить возможный экономический дефолт и выразительную поляризацию общества, ментальности белорусов.





Вчитывание алгоритмов "свой-чужой". Появление фреймов "Белорус белорусу - белорус" (антагонизм латинскому Homo homini lupus est), что противоречит стереотипам о "хуторской психологии" нации, низком уровне солидарности и высокой атомизации общества.





О работе над ошибками. "Генеральная линия партии" совершала фантастические кульбиты как во внешней, так и во внутренней политике, за очень короткий промежуток времени.





"Враг номер один" в предвыборной фазе РФ, резко поменялась на "западных кукловодов". Бойцы ЧВК "Вагнера" в количестве 33 человек, плюс ещё две группы оных, готовые к заброске с Псковщины (болтлив был отставленный Равков) резко изменили национальность.





Теперь "двести подготовленных боевиков с Украины". Это при том, что планы углубления двусторонних отношений с Украиной были самые радужные ещё в июне, планировалась послевыборная встреча в верхах, а "Миротворец", проект украинских спецслужб, сделал политзаключенного Тихановского невъездным в страну.





Ранее бойцы ОМОН избивая демонстрантов, вопрошали, "сколько тебе заплатил Кремль", а в диалоге двухнедельной давности служащий этой структуры отвечал участнице "женского марша" "а мне злотыми не платят, я наши, белорусские деньги получаю".





Военную технику гоняли от восточной границы к западной. Любопытно, что такая внезапная смена версий о "внешнем враге" как-то помещается в голове у целевой группы потребителей пропаганды.





Аналогично непоследовательно ведёт себя режим во внутренней политике. Были пробы показного диалога - визит Лукашенко на Брестчину, встреча с группой людей, представленных как "оппозиция", обещание местного референдума по экологически опасному заводу аккумуляторных батарей, которое, он, разумеется не сдержал - вскоре АКБ возобновит работу.





Было решение МВД выпустить всех задержанных после одной из поствыборных акций протеста. Нетрудно увидеть, что отпущенных тогда опять задерживают "досиживать", против многих параллельно заведены уголовные дела.

Нет больше "милиции" - есть незаконное вооруженное формирование, которое убивает и калечит гражданских лиц за их же счёт, счёт налогоплательщиков.

Все это происходит при молчаливом согласии судебной системы, органов прокуратуры, которых Лукашенко публично призывал игнорировать законность.

Впечатление, что режим отбросил даже внешние правила приличия и портит, простите, воздух в гостиной, и его ничего не остановит в попытке удержать власть.





Эволюция, а правильнее даже революция сознания идёт параллельно политическим процессам, но не связана с ними непосредственно. Белорусы поддерживают Светлану Тихановскую и Координационный Совет, но выходят массово на протесты не "за них", а против системы, против тотальной лжи, отсутствия перспектив и насилия.

Даже возможное подавление уличных протестов не вернёт людей в прежнее состояние апатии и анабиоза - саботаж государства может принимать самые разные формы.

- Официальная пропаганда пытается убедить своих потребителей, что протесты сдуваются, на улицы выходят алкоголики, наркоманы, проститутки и сектанты. Так кто выходит на протесты, каковы требования протестов?





- Социальный состав протестующих достаточно разношёрстный, но заметную роль играют креаклы, так называемый "креативный класс". Люди с высшим образованием до 45 лет, живущие в крупных городах, активные пользователи глобальной сети. Это их тихая революция.





Отсюда подчёркнутое непротивление злу насилием, спонтанный гандизм, или постижение заветов Шарпа через эмпирический опыт. Средний и мелкий бизнес, интеллигенция, айтишники, сфера услуг; все виды профессиональной деятельности, которые развивают способность принятия решений, критичной оценки, не находятся под внутренним жёстким административным контролем и бюджетной зависимостью.









В белорусских протестах очень выразителен гендерный аспект, за что их именуют "первой феминистической революцией", а британский "The Guardian" назвал "power of flowers" - сила цветов.





Маргинальные и малообразованные слои общества как раз традиционно склонны поддерживать существующую власть, уважают "силу", глухи к рациональным аргументам.

Протесты "не сдуваются", вопреки пропаганде, это очевидно даже для человека, узурпировавшего власть.

Несмотря на беспрецедентный уровень и масштаб насилия, люди не боятся выходить на уличные акции снова и снова. Иначе человек, хронически зависимый от внимания публики, не проводил бы инаугурацию в тайне.





Возможен объективный фактор усталости улицы, это и так продолжается очень долго, но формы протеста могут быть совершенно разными. Это и экономический бойкот власти и властных кошельков, локальная самоорганизация на районах.





Она не обязательно жёстко политизирована, помимо акций, это встречи дворов, граффити, в одном из минских протестных чатов люди с детьми собирают единомышленников в сквере читать детям сказки по-белорусски, обсуждать локальные проблемы района.

Это настоящее рождение гражданского общества, выход протестной проблематики за рамки гетто.





- Почти два месяца в одном только Минске на протесты выходят по 150-200 тысяч человек. Почему не происходит делегитимизация режима, почему белорусы не игнорируют «власть»?





- Формула успешной "бархатной революции" достаточно проста. Раскол правящих элит, при информационной и фоновой поддержке массовых акций протеста и поддержке одного из глобальных геополитических центров. В нашем случае Москвы, или Вашингтона с Брюсселем.





Очевидного раскола элит пока не произошло.





Лояльность номенклатуры и силовых структур режиму держится на нескольких китах. Во-первых, никто не хочет "быть первым", опасаются прямых репрессий, или, как минимум, корпоративного остракизма. Как это формулировал Лукашенко и Караев о подавших в отставку: "предатели".





Эта лояльность зачастую "под дулом пистолета" - система функционирует так, что, выполняя свои обязанности, чиновники и силовики были вынуждены нарушать закон, очень многие являются потенциальными фигурантами уголовных дел. В итоге круговая порука.





Помимо внутренней угрозы экс-руководитель государства не забывает пугать свое окружение угрозой мести со стороны тех, кто может к власти прийти: "Они начнут резать моих сторонников".





И, разумеется, это щедрое материальное поощрение за сервилизм и лояльность. Без этого никак.





Что касается отношения большинства населения, то режим потерял легитимность. На фоне экономического кризиса и желания решить проблемы репрессиями тенденция только усилится.





К тому же концепция ненасильственного сопротивления упирается в банальный тезис. Если власть готова стрелять в оппонентов, шариками и цветами ее остановить трудно. Но подобная тактика узурпации власти несёт скрытые масштабные угрозы для самой диктатуры в среднесрочном периоде.





События по-прежнему в стадии развития, хоронить протестное движение или ставить "окончательный диагноз" пока ещё слишком рано.





- Насколько хватит ресурсов государства на подавление мирных протестов?





- Экономический кризис усиливается, но ситуация пока не критична. Учитывая отсрочку платежей для РФ, Лукашенко создал скромную, но подушку безопасности. Экономисты прочат к концу года падение ВВП на уровне 4 процентов.





Важнее, наверное, не материальные, а человеческие ресурсы режима. Они тоже испытывают на себе "усталость металла". Это постоянный стресс и неопределенность в будущем.





- Лукашенко обеими руками и ногами пытается удержать власть в своих руках. Какую роль отыгрывает в этом Кремль?





- Серьезной проблемой Лукашенко как политика было то, что на первом этапе кампании он стремительно терял инициативу как внутри страны, так и за ее пределами.





Российские правящие круги и лично Путин долго игнорировали его, в глазах отечественной номенклатуры он, как вожак стаи, терял серьезнейший козырь - способность договариваться с Москвой.





Эту миссию взяли на себя белорусские чиновники в органах интеграционных структур: Мясникович, Зась, бывший тогда премьером Румас, посол Семашко. До эрозии номенклатурного монолита, массового ухода или саботажа чиновников было близко.





Для восстановления внутренних позиций экс-президент Беларуси мгновенно переобулся на лету, пообещав Старой площади нечто крайне важное за финансовую, информационную, политическую поддержку.





Он ее получил, но осадок и прохлада в отношениях с РФ остались - Путин не поздравил Лукашенко с "тайной инаугурацией ", хотя поздравлял в августе с официальными итогами выборов, полуторамиллиардный кредит оказался всего лишь отсрочкой от выплаты госдолга в 2020 году и погашением накопившейся задолженности за поставленный газ.





Прочие изгибы взаимоотношений с восточным соседом не добавляют оптимизма - режим добровольно отказался от части международной правосубъектности страны, не идёт на прямые контакты с лидерами западных государств, делегировав право говорить от имени официального Минска Москве.





Складывается впечатление, что правящие элиты добровольно завели страну в тупик, без возможности маневра как во внешней, так и во внутренней политике. Кремль обязательно воспользуется этим и ограничения суверенитета Беларуси будут все более очевидными.





Уже имеем вариант "мобильной военной базы", т.е. обещанные ежемесячные совместные военные учения. Очередь за единым налоговым кодексом и центром эмиссии денег.









- Может ли мирный ненасильственный протест победить насилие, дубинки и звериную жестокость, которые демонстрируют «власти»? Как вам представляются перспективы такого протеста?





- Прогноз - самый неблагодарный жанр. Мало кто из белорусских экспертов предвидел тот сценарий развития событий, который мы имеем. Разве что аналитик BISS Шматина была близка к истине. Ныне есть несколько вариантов развития событий.





От протестных акций устают не только участники акций, но и репрессивный аппарат, который работает в режиме аврала. Да, с большего режиму удалось сохранить лояльность номенклатуры, только несколько высокопоставленных дипломатов ушли в связи с несогласием проводимой политикой.

Но процесс эрозии не остановлен, он будет продолжаться.

Напомню слова одного из европейских политиков, повторенные Владимиром Некляевым: "никогда не знаешь, где упадет снежинка, вызвавшая лавину". Мирные протесты помогают держать белорусскую повестку в топе мировой прессы, правда здесь наступают непростые времена.





Информационного шума добавит армяно-азербайджанская война и ноябрьские выборы президенты в США. Ещё отчасти "вторая волна " пандемии Covid.





Напомню, что события на Киевском Майдане получили катализатор после всплеска насилия со стороны МВД. Это начало второй (доминация в протесте системных партийных лидеров), и третьей стадии (первую скрипку играли радикалы).





Это логично - спираль насилия чаще всего симметрична, взаимна. Если одна сторона игнорирует границы дозволенного - это негласное разрешение оппонентам на аналогичные действия.





- Главный вопрос любой революции – власть. Какие силы могут и способны подхватить власть из рук Лукашенко?





- Это может быть представитель номенклатуры среднего или высокого звена, который бросит вызов режиму, сумеет объединить персональные симпатии протестующих и свиты Александра Лукашенко.





Вижу хорошие перспективы также у Светланы Тихановской, хотя она и внесистемный политик. Светлана уже не аватар своего мужа, у нее собственная политическая субъектность.





Многие избиратели голосовали за нее осознанно, они увидели в образе Светланы себя, насколько красноречиво в ходе предвыборной кампании реагировали пришедшие на акции избиратели: "наша Света".





Наконец, отойдя от образа домохозяйки Тихановская показала себя с лучшей стороны - привлекательная женщина, хорошо говорящая по-английски, адекватная.





Но на первом этапе трансфера власти важнее компетентный коллегиальный орган, который примет "Малую (переходную) Конституцию", освободит политзаключенных и проведет новые выборы.





Сценарии могут быть самые неожиданные и грозные. Не будем забывать, среди рисков и вызовов актуален "династический трансфер полномочий" сыну Виктору, возможен, хотя и маловероятен сценарий аннексии и утраты государственного суверенитета.