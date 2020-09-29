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Тихановская рассказала, что Макрон обещал помочь в переговорах по разрешению кризиса в Беларуси

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном.


Встреча прошла в Вильнюсе, куда после президентских выборов уехала Тихановская.
 
— Он пообещал нам сделать все, чтобы помочь в переговорах (по разрешению) политического кризиса в нашей стране. Он сказал, что время очень важно, поскольку многие люди страдают от режима, множество людей находится в тюрьмах, и он сделает все, чтобы помочь, чтобы все политические заключенные были отпущены, — сказала Delfi Тихановская.
 
Макрон рассматривал встречу как поддержку Тихановской, а также выходящих на протесты женщин и всего белорусского народа. Он планировал обсудить инициативу посредничества ОБСЕ в разрешении политического кризиса.
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