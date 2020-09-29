Меркель призвала Армению и Азербайджан к немедленному перемирию

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонные разговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, во время которых обсуждалось обострение конфликта между обеими странами, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта.





Разговор с Пашиняном состоялся в понедельник, с Алиевым - во вторник. "Канцлер подчеркнула необходимость немедленного прекращения огня и возвращения за стол переговоров", - сообщил Зайберт. По мнению канцлера, Минская группа ОБСЕ является "подходящим форумом" для таких переговоров.





Меркель также отметила, что "соседние страны должны внести свой вклад в мирное урегулирование [конфликта]", добавил представитель кабмина ФРГ.