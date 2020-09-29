Политтехнологу Виталию Шклярову продлили арест













По словам Гашинского, Шклярову сделали тест на коронавирус, который показал наличие антител.





«Скорее всего, он переболел коронавирусом за две недели до этого, когда жаловался на высокую температуру и недомогание. Так как ни его, ни сокамерников не изолировали, теперь они заболевают по очереди», — сказал адвокат.





Он добавил, что «за два месяца содержания под стражей со Шкляровым провели только два допроса и одну очную ставку, больше следственных действий не было».





Шкляров — 44-летний уроженец Гомеля. Как он сам себя позиционировал — «американский, немецкий и российский политический консультант, политтехнолог, советник избирательных кампаний Барака Обамы, Берни Сандерса, Ангелы Меркель, Ксении Собчак». Жена Шклярова — гражданка США, дипломат.





Шклярова задержали 29 июля в Гомеле, 7 августа ему предъявили обвинение по статье об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Санкции данной статьи предусматривают до 3 лет лишения свободы. Белорусский телеканал ОНТ, сообщая о задержании Шклярова, утверждал, что политтехнолог «мобилизовал вокруг Сергея Тихановского протестный электорат».





23 сентября власти США призвали Минск немедленно освободить политтехнолога Виталия Шклярова. «Соединенные Штаты призывают к немедленному освобождению Виталия Шклярова, американского гражданина и мужа американского дипломата, несправедливо задержанного в Беларуси почти на два месяца. Господин Шкляров должен быть возвращен своей семье», - говорится в сообщении советника по нацбезопасности президента США Роберта О'Брайена, опубликованном в твиттере.



