



Такую оценку он озвучил во вторник в видеообращении к участникам Форума регионов России и Беларуси. Напомним, форум проходит в онлайн-режиме.





По словам Путина, которые приводит ТАСС , межрегиональные связи являются "одним из важнейших компонентов братских, добрососедских, подлинно союзнических отношений России и Беларуси, построенных на принципах равноправия и учета интересов друг друга".





При этом Путин назвал беспрецедентным внешнее давление на Беларусь.