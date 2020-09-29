+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Путин заявил о беспрецедентном внешнем давлении на Беларусь. Не себя ли он имел ввиду?

Президент РФ Владимир Путин назвал отношения Москвы и Минска "братскими, добрососедскими, подлинно союзническими и не подверженными политической конъюнктуре".


Такую оценку он озвучил во вторник в видеообращении к участникам Форума регионов России и Беларуси. Напомним, форум проходит в онлайн-режиме.

По словам Путина, которые приводит ТАСС, межрегиональные связи являются "одним из важнейших компонентов братских, добрососедских, подлинно союзнических отношений России и Беларуси, построенных на принципах равноправия и учета интересов друг друга".

При этом Путин назвал беспрецедентным внешнее давление на Беларусь.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Алесь Чайчыц
Беларускія пратэсты: пат?
Владимир Подгол
Власть мертвеца
Уладзiмiр Някляеў
КАК ОКАЗАЛОСЬ
Лев Марголин
О БЕЛАРУСКОМ НАРОДЕ ПУТИНЕ И ЛУКАШЕНКО
Людмила Мирзаянова
В ОЖИДАНИИ НАГРАДЫ ХОЗЯИНА
Павел Знавец
Безумство агрофюрера
Анатолий Лебедько
Оскотинившиеся силовики Про милицию и базу данных...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]