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Семашко: Быть "союзному государству" в полном объеме

Работа над дорожными картами ведется, сказал глава белорусской дипмиссии в России Владимир Семашко

"Не знаю, как они будут называться дорожные карты или как-то по-другому. Их надо актуализировать по времени, по всему", – уточнил дипломат.

Владимир Семашко пошутил, что карты не старые, а "не состоявшиеся". Было разработано три десятка карт, "условно говоря, 28,5 из них было согласовано".

"Были какие-то моменты по цене на газ и какие-то моменты по компенсации налогового маневра", – напомнил он.

По его мнению, именно эти карты требуют более детального обсуждения, остальное все было согласовано. 

"Мы должны были определенные нормы и межправсоглашения ввести с 1 января 2020 года. А сегодня уже октябрь наступает. Поэтому все сдвинется по времени", – прокомментировал дипломат.

"Позиция такая уже обнародовалась, что быть "союзному государству" в полном объеме, как говорят военные – по рубежам и времени. Можно считать, что диалог по дорожным картам возобновился", – добавил он.

Общие рынки нефти и газа двух стран, как отметил дипломат, будут созданы в рамках двойки раньше, чем в ЕАЭС, в качестве пилотного проекта.
Источник: sputnik.by
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