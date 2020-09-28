Это заявление "сенатор" сделал еще 18 сентября на едином дне информирования. Но запись встречи попала в редакцию Hrodna.life только сейчас.





Виктор Лискович подчеркнул, что впервые за шесть лет выступает с написанным текстом — «чтобы не исказить суть». 15 минут он рассказывал про «комплексные технологии», с помощью которых людей заставили выйти на улицу, цветные революции и Telegram-канал Nexta. Позже рассказал о своем видении выборов и протестов, которые последовали за ними.





Виктор Лискович также рассказал, что участвовал на всех этапах избирательной кампании и видел, как ведет себя «деструктивная часть населения». «Организаторы получали за это вознаграждение. Минимум, который давался — вода, цветы, сладости», — сказал он.





В день выборов, по его словам, поступили сигналы о создании очередей на избирательных участках. После этого решили продлить работу участков и дать людям возможность проголосовать.





— После этого я повторно выезжал — не только я один — на ряд участков. И что я увидел: в течение 20−30 минут исчезли очереди. Они не стали даже дожидаться выполнить свой гражданский долг. После этого молниеносно эти же люди стали выполнять другую задачу, которая была им поставлена. Они стали формироваться в организованную колонны и маршем идти к стелле для того, чтобы вызвать беспорядки. И там я был. Я убежден, что если бы мы не приняли тогда твердых мер, было бы намного сложнее. Мало того, может быть, надо было принять еще более жесткие меры — это мое личное мнение. Один раз принял — будет легче. Но я могу и заблуждаться, я вас не призываю так думать.





Что было дальше? Дальше было хождение колон. Поняли, что силовой метод невозможен. Нужно к чести наших внутренних войск… Не ОМОН это, это внутренние войска, срочники — ребята. Всё это было на моих глазах. Я их видел, как они готовились. Жарко было, они были в полной боевой амуниции. Не так всё просто. Они нас с вами защищали, понимаете? Когда увидели, что силовой путь невозможен, перешли на белые цветочки, ленточки и хождение по городу Минску.





Цифры участников мирных акций завышались в пять раз, утверждает Виктор Лискович. Больше 40 000 людей, по его словам, одномоментно в Минске никогда не выходило. Еще до выборов на предприятиях создали стачкомы, которые потом дестабилизировали работу. Власти знали об этом, но из-за «памяркоўнасці» не стали действовать, сказал Лискович. Остановка предприятий — это государственный вред, и за него будут отвечать.





«Успешная работа силового бл а позволила вычленить зачинщиков. А зачинщики — оказались подсудимые, те люди, которые не смогли реализовать себя в обществе».





— Человек имеет право иметь своё мнение, даже противоположное. Но ему никто не давал права выходить на улицу (заметим, что выходить на улицу и мирно выражать свое несогласие с чем бы то ни было - конституционное право любого гражданина страны, а также одно из неотъемлемых прав человека - прим. БП) и мешать всем остальным жить. Можете объединяться, садиться за круглый стол, спорить, доказывать, принимать решение. Но дестабилизировать общество нельзя.





Когда прекратилось финансирование, мы увидели, что мыльный пузырь сдулся. Кто-то оказался за границей, кто-то — в тюрьме. И правильно — надо, чтобы люди отсидели максимальные сроки за дестабилизацию. Люди поняли, что оказались пушечным мясом, никому уже не нужным, ни этому обществу, в котором жили, ни тому, чьи команды пытались выполнять.









Масштабные мирные акции протеста начались в Беларуси 9 августа - люди протестуют против фальсификации итогов выборов. С 9 по 12 августа ОМОН жестоко задерживал протестующих и просто случайных людей. Многие задержанные были жестоко избиты и подвергались пыткам, в местах изоляции они находились по 2-3 суток практически без води и еды.