Вернется ли домой Светлана Алексиевич?

Утром 28 сентября сталло известно, что нобелевская лауреатка и член президиума Координационного совета Светлана Алексиевич покинула Беларусь.





Со слов ее помощницы Татьяны Тюриной она поехала по личным делам, и к уголовному делу в отношении Координационного совета это не имеет отношения.





— Почему Светлана Александровна должна уезжать из своей страны насовсем? Ничего подобного, она улетела по своим личным делам! У нее запланированы встречи, потом — участие в книжной ярмарке в Швеции, затем на Сицилии ей вручат награду, — перечислила Татьяна Тюрина.





Помощница Алексиевич пояснила, что ее отъезд не связан с уголовным делом в отношении Координационного совета о «захвате власти», а планировался и ранее: это ее «личные литературные дела».





— Долгое время Светлана Александровна не могла выехать из-за самочувствия. Когда она планирует вернуться в Беларусь? Все будет зависеть от развития событий в стране и, конечно, от ее самочувствия, — уточнила Татьяна Тюрина.





В Координационном совете заявили, что Светлана Алексиевич выехала на лечение.





— Она выехала на лечение. Отъезд был запланирован давно, но переносился в связи с коронавирусной ситуацией в некоторых странах ЕС,— приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы совета.





Однако по оценкам российского издания «КоммерсантЪ», отъезд из Беларуси нобелевского лауреата писательницы Алексиевич — это очередной шаг к дальнейшей деградации обстановки в стране.





Размышляя над тем, сможет ли Алексиевич вернуться, издание дает негативный прогноз этому событию:





«С высокой долей вероятности вернуться ей не дадут. Это вполне вписывается в канву происходящих в стране событий. Найдут какой-либо формальный повод, например, что-то не так оформлено или паспорт просрочен — вариантов здесь много».





Светлана Алексиевич — член президиума Координационного совета, единственный, кому удалось миновать заключения под стражу в деле о призывах к захвату власти.





Но в последнее время и на нее оказывалось давление. Возможно, благодаря прямому заступничеству послов стран ЕС удалось предотвратить арест или какие-либо силовые меры по отношению к писательнице с мировым именем.





Координационный совет в Беларуси создали 18 августа по поручению Светланы Тихановской для транзита власти. После его создания СК Беларуси возбудил уголовное дело о призывах к захвату власти. Из семи членов президиума совета на данный момент на свободе и в стране находились только Светлана Алексиевич и член стачкома МТЗ Сергей Дылевский.



