Правительство Армении запретило выезд из страны мужчин
Правительство Армении ограничило выезд из страны всех мужчин от 18 до 55 лет, состоящих в мобилизационном резерве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу армянского правительства.
Решение принято в связи с военным положением и всеобщей мобилизацией, которые были объявлены накануне в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе.
«Согласно решению правительства, ограничивается выезд из страны мужчин, состоящих в мобилизационном резерве: рядовой, младший и высший сержантский состав до 48 лет, младший офицерский состав до 50 лет и высший офицерский состав до 55 лет», — говорится в сообщении правительства Армении.
Как пишет Sputnik Армения со ссылкой на Комитет гражданской авиации, мужчины из мобилизационного резерва теперь могут покинуть страну только с письменного разрешения территориальных военных комиссариатов.
10:24 29/09/2020
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